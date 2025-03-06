الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن القاهرة يضبط 23 شخصا بحوزتهم أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

 شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة على تجار وبائعي الألعاب النارية على مستوى المحافظة.

وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (1401) قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (6830) قطعة ألعاب نارية متنوعة.

كما تم ضبط (7 أشخاص) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزتهم (1850) قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (3315) قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط (عاطل ) بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزته (500) قطعة ألعاب نارية متنوعة


وأسفرت الحملة عن ضبط  (6 أشخاص) بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهم أكثر من (مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة).


وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة الالعاب النارية ألعاب نارية

مواد متعلقة

مباحث الأقصر تضبط شخصين بحوزتهما 60 ألف قطعة ألعاب نارية

ضبط 46 ألف قطعة ألعاب نارية بأسواق طنطا في الغربية (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

استياء من المشاهد الخارجة بمسلسل "سيد الناس"، ورواد منصات التواصل: أين الرقابة؟

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

15 صورة ترصد المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة (شاهد)

الأعلى للإعلام: وقف برنامج "ملعب الشمس" لمدة شهر وتغريم وإنذار القناة

يستمر لعدة أيام، باحث بطب نيويورك يكشف سر الصداع المنتشر في رمضان

أزمة بسبب حكام قمة الأهلي والزمالك

"أنجب بعد 17 سنة زواج وتوفي اثنين من أبنائه"، قصة مؤثرة في حياة نقيب الأشراف

منوعات

المزيد

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية 6 مارس (تحديث لحظى)

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 6 مارس 2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة أحد من الانتصار إلى الهزيمة وقصة شائعة وفاة الرسول

هل يمكن الاعتماد على تطبيقات الأذان للصيام في رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية