أمن القاهرة يضبط 23 شخصا بحوزتهم أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة على تجار وبائعي الألعاب النارية على مستوى المحافظة.

وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (1401) قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (6830) قطعة ألعاب نارية متنوعة.

كما تم ضبط (7 أشخاص) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزتهم (1850) قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (3315) قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط (عاطل ) بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزته (500) قطعة ألعاب نارية متنوعة



وأسفرت الحملة عن ضبط (6 أشخاص) بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهم أكثر من (مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة).



وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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