حجز المتهمين بإلقاء ألعاب نارية على قائدي السيارات بالوراق

أمرت نيابة الجيزة بحجز المتهمين بإلقاء ألعاب نارية على قائدي السيارات في منطقة الوراق، ٢٤ ساعة على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمان بإلقاء ألعاب نارية على قائدي السيارات في منطقة الوراق، بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وذكرا أنهما ينتهزان فرصة مرور السيارات خاصة الميكروباص بسرعة هادئة، ويلقيان داخلها ألعاب نارية بدافع المزاح.

القبض على المتهمين بالوراق

البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد بتورط شابين في إلقاء الألعاب النارية داخل السيارات، مما يعرض حياة قائديها ومستقليها للخطر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما بدافع المزاح، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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