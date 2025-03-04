ضبط أكثر من 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة والفيوم قبل ترويجها بالأسواق

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والاتجار بها.. وبحوزته (قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).





كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (9 أشخاص) من مُتجري الألعاب النارية.. وبحوزتهم (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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