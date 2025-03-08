أخبار مصر: اعتراف صادم للمتهم بهتك عرض طفلة الشرقية، ترامب يهدد روسيا، قصة الاعتداء على سيدة بمستشفى الأزهر، قرار من بيسيرو

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اعترافات المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية: زوجتي بترفض معاشرتي وفوجئت بالطفلة قدامي ولم أشعر بنفسي

في حادثة بشعة هزت الشارع المصري، تجرد شاب ثلاثيني من مشاعره وهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام عمومي في نهار رمضان بالقرب من سوق ابني بيتك بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية؛ ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد، قبل أن يتم ضبطه بواسطة الأهالي حيث ضرب بعنف وتم تسليمه لرجال الشرطة.

وزير الخارجية أمام منظمة التعاون الإسلامي: أحذر من مغبة أي اعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك يوم الجمعة ٧ مارس في جدة.

بسبب تذكرة الدخول، القصة الكاملة لاعتداء فرد أمن على سيدة بمستشفى الأزهر في دمياط (فيديو وصور)

تصدر مستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد واقعة تعدي أحد أفراد الأمن على سيدة بالضرب المبرح بسبب الخلاف على تذكرة الدخول، مما اضطر إدارة المستشفى إلى إصدار بيان لتوضيح ملابسات الأزمة.

ابنة أحمد فؤاد نجم تهاجم طاقم مسلسل ولاد الشمس: واخدين شغل أبويا بدون إذن ولا حتى قايلين اسمه

مسلسلات رمضان 2025، استقبلت الشاشات العربية الحلقات الـ9 الأولى من مسلسل ولاد الشمس الذي يترأس بطولته النجم محمود حميدة والنجمان أحمد مالك وطه دسوقي.

ترامب يهدد روسيا بالعقوبات وموسكو ترد: السطر الأول من منشورك هو الأهم

في ما اعتُبر تحولا كبيرا في نبرته، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روسيا بفرض عقوبات، في وقت اتصل وزير خارجيته بنظيره الأوكراني.

أمطار وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم السبت 8 مارس 2025

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية اليوم على فترات متقطعة.

منظمة التعاون الإسلامي تعلن استعادة سوريا لعضويتها في المنظمة

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، مساء الجمعة، استعادة سوريا عضويتها في المنظمة، وذلك بعد مرور ما يقرب من 13 عامًا على تعليقها.

قبل مواجهة الأهلي، قرار عاجل من بيسيرو بعد الفوز على مودرن سبورت بصعوبة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، اليوم السبت، عقب مواجهة مودرن سبورت في بطولة كأس مصر.

رنا رئيس تروي تفاصيل تعرضها للتحرش وكيف أنقذها كريم عفيفي (فيديو)

كشفت الفنانة رنا رئيس، عن مواصفات فتى أحلامها في شريك حياتها، وقالت إنها ليست متعلقة بمواصفات محددة في شريك حياتها، لكنها تحب الرجل الذي يكون خفيف الظل ويمتلك حس فكاهة.

إفشال هجوم على قيادة القوات البحرية في اللاذقية شمال سوريا

أفادت وزارة الدفاع السورية، فجر يوم السبت، بإفشال هجوم لفلول النظام السابق على قيادة القوات البحرية بمدينة اللاذقية شمالي غرب سوريا.

شيكابالا يتساوى مع جمال حمزة في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا

سجل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدفًا في فوز فريقه على مودرن سبورت 2-1 في بطولة كأس مصر.

ظل حيا مع زوجته المتوفاة لمدة أسبوع، تقرير تشريح جثة جين هاكمان يكشف مفاجأة غير متوقعة

كشفت نتائج تشريح جثة الممثل جين هاكمان، حائز جائزة الأوسكار، عن مفاجأة غير متوقعة.

أصوله عربية ولم يسبق له العمل بالسياسة، ترامب يختار ميشال عيسى سفيرا لأمريكا لدى لبنان

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميشال عيسى ليكون سفيرًا للولايات المتحدة لدى لبنان.

بعد الهزيمة من الزمالك، مودرن سبورت يصدر بيانًا ضد الحكام ويطالب بايقاف عبدالعزيز السيد

أدان نادي مودرن سبورت، ما شهدته مباراة فريق كرة القدم الأول مع الزمالك في دور ال 16 نهائي كأس مصر.

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

أعدمت السلطات بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، رجلًا بواسطة فرقة إطلاق النار، وهو أول سجين أمريكي يقتل بهذه الطريقة منذ 15 عامًا.

مواعيد مباريات اليوم السبت 8 مارس 2025 والقنوات الناقلة، مواجهة جديدة لمحمد صلاح

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 8 مارس 2025، إقامة العديد من المواجهات الهامة في مختلف الملاعب العربية والعالمية.

غرق نصف مدينة أرجنتينية بمياه الأمطار ووقوع قتلى وفرار آلاف السكان (فيديو)

لقي 10 أشخاص حتفهم جراء أمطار غزيرة هطلت أمس الجمعة على مدينة باهيا بلانكا الساحلية الواقعة على بعد 600 كلم جنوب بوينس آيرس بالأرجنتين.

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