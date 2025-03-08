رنا رئيس تروي تفاصيل تعرضها للتحرش وكيف أنقذها كريم عفيفي (فيديو)

كشفت الفنانة رنا رئيس، عن مواصفات فتى أحلامها في شريك حياتها، وقالت إنها ليست متعلقة بمواصفات محددة في شريك حياتها، لكنها تحب الرجل الذي يكون خفيف الظل ويمتلك حس فكاهة.

وتابعت "بحب الشخص اللي يضحك وراجل شهم.. لو كده هحبه عادي".

سر فشل خطبة رنا رئيس السابقة

وعن تجارب خطبتها السابقة أوضحت رنا رئيس لبرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، أن الضجة التي صاحبت إعلانها عرض الزواج "البروبوزال" أمام الجمهور فى برنامج "معكم منى الشاذلي" أثرت في العلاقة، قائلة: "ما فهمتش اللي حصل.. حسيت إن في حاجة غريبة.. عين؟ ما أعرفش.. بس فعلًا دي كانت من أكتر المواقف اللي حسيت فيها بالحسد، لذا مش هقول عن أي ارتباط مستقبلي غير يوم الفرح.. ده أكيد".

رنا رئيس تروي قصة تعرضت للتحرش

كما كشفت رنا رئيس عن تعرضها للتحرش، قائلة: "كنا في تصوير عصابة عظيمة، أنا وفرح الزاهد وكريم عفيفي، وفي واحد من المجاميع ماسك الموبايل وعايز يصورنا بالفساتين، وبيعمل حاجات غريبة ووحشة جدًّا، وبصاته وحشة، وكريم عفيفي جاب الولد ومرمطه، وفرح ساعتها عيطت وأنا اترعبت، واتضح إنه بيعمل كده مع كل البنات في اللوكيشن".

تأثر رنا رئيس بالفنانة مي عز الدين

وروت رنا رئيس أيضًا قصة تأثرها بالفنانة مي عز الدين، وقالت: "كنت متأثرة بفيلم عمر وسلمى وكنت أتخيل نفسي أرتدي فستان زفاف مي عز الدين في فيلم "عمر وسلمى"، متابعة: "كنت متأكدة أنه هيكون فستان فرحي، أنا بحبها جدًّا وبتمنى لها كل الخير".

وأضافت أن من كثرة حبها لـ مي عز الدين قررت تعمل "تاتو" في المرحلة الإعدادية، وأكدت أنها تتمنى لمي عز الدين كل الخير وتواصلت معها بعد وفاة والدتها لتدعمها.

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