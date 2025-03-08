أصوله عربية ولم يسبق له العمل بالسياسة، ترامب يختار ميشال عيسى سفيرا لأمريكا لدى لبنان

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميشال عيسى ليكون سفيرًا للولايات المتحدة لدى لبنان.

وقال ترامب على موقع تروث سوشيال «ميشال رجل أعمال بارز وخبير مالي وزعيم يتمتع بمسيرة مهنية رائعة في مجال الخدمات المصرفية وريادة الأعمال والتجارة الدولية».

من هو ميشال عيسى

ميشال عيسى من أصول لبنانية، وهو رجل أعمال وخبير مالي، ولم يسبق له أن عمل بالسياسة أو عين سفيرًا.

يذكر أن صهر ترامب زوج ابنته الثانية تيفاني، هو اللبناني مايكل بولس، ووالده الدكتور مسعد بولس الذي اختاره ترامب مستشارًا للشؤون العربية والشرق الأوسطية.

وبرز مسعد بولس، خلال حملة ترامب الانتخابية بدوره في حشد أصوات الناخبين المسلمين والعرب الأمريكيين، الذين أعرب كثير منهم عن استيائهم من سياسات الإدارة السابقة تجاه غزة.

السفير الأمريكي لدى لبنان الجديد ميشال عيسى، يأتي خلفا للسفيرة ليزا أ. جونسون، وهي عضو رفيع في السلك الدبلوماسي الأمريكي برتبة وزير مستشار، وافق الكونجرس على تعيينها كسفيرة لدى الجمهورية اللبنانية في ديسمبر 2023.

ويأتي تعيين عيسى في وقت تراقب الولايات المتحدة وقف النار بين إسرائيل ولبنان وترعى مع فرنسا الاتفاق الذي دخل في 27 نوفمبر حيز التنفيذ، والذي بموجبه على القوات الإسرائيلية الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية.

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