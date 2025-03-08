ظل حيا مع زوجته المتوفاة لمدة أسبوع، تقرير تشريح جثة جين هاكمان يكشف مفاجأة غير متوقعة

كشفت نتائج تشريح جثة الممثل جين هاكمان، حائز جائزة الأوسكار، عن مفاجأة غير متوقعة.

ألزهايمر وعوامل أخرى

وأشارت النتائج إلى أن هاكمان كان يعاني من مرحلة متقدمة من مرض ألزهايمر وأنه توفي نتيجة مرض القلب وعوامل أخرى بعد أيام قليلة على الأرجح من وفاة زوجته بيتسي أراكاوا بمتلازمة فيروسية نادرة تنتشر عن طريق الفئران.

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته متوفيين في منزلهما

وعُثر على هاكمان (95 عاما) وأراكاوا (64 عاما) متوفيين، بالإضافة إلى العثور على أحد كلابهما نافقًا، في 26 فبراير في مكانين منفصلين بمنزلهما في سانتا في.

وأُعلن عن مرض القلب الذي أصيب به هاكمان ومتلازمة فيروس هانتا الرئوية التي تسببت في وفاة أراكاوا في مؤتمر صحفي بمكتب قائد شرطة سانتا في.

مفاجأة في وفاة جين هاكمان وزوجته

وقال أدان ميندوزا قائد الشرطة للصحفيين عندما سئل عما إذا كان هاكمان قد أمضى أسبوعًا مع زوجته المتوفاة قبل وفاته "أفترض أن هذا هو الحال".

وقالت السلطات إن زوجة هاكمان توفيت قبل أيام، وأشارت السلطات إلى أن مرض ألزهايمر ربما يكون أعاق فهمه.

وقالت هيذر جاريل كبيرة المحققين الطبيين في مكتب المحقق الطبي في نيو مكسيكو للصحفيين: "من المحتمل جدًّا أنه لم يكن على علم بوفاتها".

ويُعتقد أن أراكاوا توفيت يوم 11 فبراير تقريبا.

وصرَّح قائد الشرطة للصحفيين الأسبوع الماضي بأن متخصصًا في علم الأمراض حدد أن الإشارة الأخيرة الواردة من جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بهاكمان كانت بتاريخ 17 فبراير، مما يرجح أن ذلك كان آخر يوم في حياة الممثل.

تكريم الممثل الراحل جين هاكمان في حفل الأوسكار

والأسبوع الماضي كرم حفل توزيع جوائز الأوسكار، الممثل الراحل جين هاكمان، خلال الحفل الذي أقيم في ولاية كاليفورينا.

وأشاد الممثل الشهير مورجان فريمان، بالممثل الراحل قائلًا: "لقد فاز بجائزتي أوسكار، ولكن الأهم من ذلك أنه فاز بقلوب محبي السينما في جميع أنحاء العالم".

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