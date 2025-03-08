شيكابالا يتساوى مع جمال حمزة في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا

سجل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدفًا في فوز فريقه على مودرن سبورت 2-1 في بطولة كأس مصر.

محمود عبد الرازق شيكابالا

الهدف الذي سجله شيكابالا هو الهدف رقم 74 في تاريخه مع الزمالك في جميع البطولات ليتساوى مع مع جمال حمزة في المركز الثامن بترتيب هدافي الأبيض تاريخيًّا.

وتأهل نادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي. واستطاع الزمالك في إحراز هدف مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وسجل دونجا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5، بعد عرضية من أحمد السيد زيزو، استقبلها برأسية سكنت شباك مرمي مودرن سبورت.

وسجل معتز زدام هدف فريق مودرن سبورت في الدقيقة 51.

وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدف ثاني لنادي الزمالك مع بداية الشوط الإضافي الثاني مع الدقيقة 106.

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف.

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بكأس مصر

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، أحمد يوسف.

خط الوسط: أحمد كباكا، غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

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