ابنة أحمد فؤاد نجم تهاجم طاقم مسلسل ولاد الشمس: واخدين شغل أبويا بدون إذن ولا حتى قايلين اسمه

مسلسلات رمضان 2025 ، استقبلت الشاشات العربية الحلقات الـ9 الأولى من مسلسل ولاد الشمس الذي يترأس بطولته النجم محمود حميدة والنجمان أحمد مالك وطه دسوقي.

وشنت نوارة نجم ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم هجومًا على طاقم العمل قائلة: هم مسلسل ولاد شمس واخدين شغل أبويا ولا حتى قايلين اسمه ليه؟



وتابعت: “واخدين إذا الشمس غرقت مرتين وبقرة حاحا.. طبعًا هم ما كلموناش أصلًا يستأذنونا.. بس طب ع الأقل الأغاني دي لها صاحب مش تراث مجهول المؤلف؟”.

مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس مكون من 15 حلقة، يعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش إت.

قصة مسلسل ولاد الشمس

يكشف مسلسل ولاد الشمس العديد من التحديات التي يواجهها الأطفال في دور الأيتام، وكيف يلجأ أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هؤلاء الأطفال في أعمال غير مشروعة.



ويسلط الضوء على معاناتهم وتحولهم إلى ضحايا لظروف خارج إرادتهم من خلال الشابين ولعة ومفتاح، اللذين يتفقان على مواجهة مجدي، الذي يجسده محمود حميدة، مدير دار الأيتام الذي يستغل الأطفال في أعمال السرقة والنشل ويترك لهم الفتات.

ويتفق الشابان على بدء مرحلة جديدة لأبناء الدار بعيدًا عن هذه الأعمال الإجرامية، فيبدآن في تنظيم فرق للبحث عن فرص عمل.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

ويشارك في مسلسل ولاد الشمس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

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