غرق نصف مدينة أرجنتينية بمياه الأمطار ووقوع قتلى وفرار آلاف السكان (فيديو)

لقي 10 أشخاص حتفهم جراء أمطار غزيرة هطلت أمس الجمعة على مدينة باهيا بلانكا الساحلية الواقعة على بعد 600 كلم جنوب بوينس آيرس بالأرجنتين.



وبحسب السلطات المحلية، فإن أكثر من 300 ملليمتر من الأمطار هطلت في حوالي 6 ساعات، مما أدى إلى إغراق العديد من الشوارع وإجبار أكثر من ألف شخص على الإخلاء في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 350 ألف نسمة.

🚨THIS MORNING, MASSIVE FLOODING IN BAHÍA BLANCA, ARGENTINA



- Heavy rainfall has made most streets impassable

- Over 200mm of rain has fallen, with 50-100mm more expected in the next 2 hours

- 40 families evacuated, with many more calls for assistance being processed pic.twitter.com/mBebvdqAZX March 7, 2025

وقالت السلطة المحلية في بيان إن 5 من الضحايا الستة لقوا حتفهم عندما علقوا في المياه على الطريق العام، موضحة أنها لا تستبعد احتمال وجود عدد أكبر من الضحايا بسبب حجم الكارثة المناخية.

Massive floods due to extreme rainfalls in Bahia Blanca of Buenos Aires province, Argentina 🇦🇷 (07.03.2025) pic.twitter.com/aT8HEJ9L0L — Disaster News (@Top_Disaster) March 7, 2025

وبحلول منتصف نهار الجمعة، أفادت بأن "جزءًا كبيرًا من المدينة كان تحت المياه" بعد "7 ساعات من الأمطار الغزيرة المتواصلة"، والتي انحسرت بحلول الظهر.

Un desastre la tormenta que nos azota desde anoche. Barrios intransitables,gente evacuada,muy triste todo. Abarca zonas de Bahia Blanca y Punta Alta.

La lluvia continúa.😢🙏

El Hospital Regional Penna colapsado.Vean la zona de Neonatología. pic.twitter.com/AtIi6YzbOc — maria eva🇦🇷✌🇦🇷 (@mariaeva40451) March 7, 2025

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني إن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ألغى أنشطته المقررة في مقاطعة ميندوزا اليوم السبت.

ولم يذكر أدورني ما إذا كان ميلي سيسافر إلى المدينة أم لا.

Last Generation Events Post:

A storm dumped more than 10 inches of rain in just under four hours on Bahia Blanca Argentina and left a over 350,000 without power. Portions of the city including hospitals had to be evacuated. pic.twitter.com/5IhUqrVR4I — Forgiven Messenger (@ForgivenMessen1) March 7, 2025

وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو على منصة "إكس" إن الحكومة وافقت على تقديم مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات بيزو (9.2 مليون دولار) لمنطقة باهيا بلانكا.

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