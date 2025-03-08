بعد الهزيمة من الزمالك، مودرن سبورت يصدر بيانًا ضد الحكام ويطالب بايقاف عبدالعزيز السيد

أدان نادي مودرن سبورت " الحريص دائمًا على تطوير الكرة المصرية ومنظومته التحكيمية " ما شهدته مباراة فريق كرة القدم الأول مع الزمالك في دور ال 16 نهائي كأس مصر.

وأكد نادي مودرن سبورت، اتخاذ الاجراءات القانونية لدى اتحاد الكرة بشأن شكوى الحكم عبدالعزيز السيد حكم اللقاء بسبب الأخطاء الفادحة التي ساهمت في خسارة مودرن سبورت 1-2.

مباراة الزمالك ومودرن سبورت

وشدد على رفضه التام للأخطاء التحكيمية الكبرى التي شهدتها المباراة وكذلك إقامة المباراة بدون تقنية الفيديو رغم إقامة مباراة أخرى في نفس البطولة بالتقنية ذاتها.

وطالب نادي مودرن سبورت اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق الأندية وعلى رأسها مودرن سبورت من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي تسببت في خسارة النادي العديد من مباريات الدور الأول للدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025.

كما طلب بايقاف الحكم عبدالعزيز السيد والتريث في اختيار حكام ذو كفاءة دولية للفترة المقبلة نظرا لاهميتها الشديدة.

وأكد نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس دعمه الكامل لمنظومة اتحاد الكرة ولجنة التحكيم والتطلع للتعاون معًا في تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة

الزمالك ضد مودرن سبورت

وتأهل نادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي. واستطاع الزمالك إحراز هدف مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وسجل دونجا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5، بعد عرضية من أحمد السيد زيزو، استقبلها برأسية سكنت شباك مرمي مودرن سبورت.

وسجل معتز زدام هدف فريق مودرن سبورت في الدقيقة 51.

وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدف ثاني لنادي الزمالك مع بداية الشوط الإضافي الثاني مع الدقيقة 106.

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