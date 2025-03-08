ترامب يهدد روسيا بالعقوبات وموسكو ترد: السطر الأول من منشورك هو الأهم

في ما اعتُبر تحولا كبيرا في نبرته، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روسيا بفرض عقوبات، في وقت اتصل وزير خارجيته بنظيره الأوكراني.

ترامب يتوعد روسيا بالعقوبات

وأعلن ترامب أنه سيفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا واصلت "قصف" أوكرانيا ورفض السلام، لكنه حيد في موقفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد ضربات روسية جديدة بصواريخ ومسيّرات استهدفت مدنا ومنشآت أوكرانية.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أنه "نظرا إلى أن روسيا تقصف أوكرانيا حاليا في ساحة المعركة، أفكر بقوة في فرض عقوبات مصرفية واسعة النطاق وعقوبات ورسوم جمركية على روسيا إلى أن يتم التوصل لوقف إطلاق نار ولاتفاق تسوية نهائي بشأن السلام".

كما أعلن مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي كيفن هاسيت أمس الجمعة، أن ترامب يدرس مجموعة واسعة من العقوبات والرسوم الجمركية ضد روسيا في إطار التسوية الأوكرانية.

مصير قطاع الطاقة الروسي من العقوبات

رغم ذلك، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الحكومة الأمريكية تبحث سبل تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي في إطار خطة لتقديم تخفيف سريع للعقوبات.



روسيا ترد: السطر الأول هو الأهم

ومن جانبها علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات مالية جديدة على روسيا لإجبارها على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.



وقالت زاخاروفا في تصريح لشبكة CNN، مساء أمس الجمعة ردا على تهديد ترامب الذي نشره عبر منصته "تروث سوشال" إن "السطر الأول من المنشور هو الأكثر أهمية.. لعدة أشهر، ركزت الولايات المتحدة على انتصار أوكرانيا، والآن هناك اعتراف بالواقع بأن الموقف الأوكراني في ساحة المعركة سيئ".

وأضافت زاخاروفا: "الحقيقة هي أن أوكرانيا خسرت، لأنها وثقت واعتمدت على الإدارة التي كانت في البيت الأبيض سابقا. وفيما يتعلق بالعقوبات الجديدة، واجهنا العديد من العقوبات بالفعل ولم يمنعنا ذلك من تحقيق أهدافنا".

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