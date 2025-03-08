إفشال هجوم على قيادة القوات البحرية في اللاذقية شمال سوريا

أفادت وزارة الدفاع السورية، فجر يوم السبت، بإفشال هجوم لفلول النظام السابق على قيادة القوات البحرية بمدينة اللاذقية شمالي غرب سوريا.

إفشال هجوم لفلول نظام بشار على قيادة القوات البحرية

وقال مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء السورية "إن القوات تمكنت من إفشال هجوم لـفلول النظام البائد على قيادة القوات البحرية بمدينة اللاذقية".

وأكد المصدر أنه تمت إعادة الاستقرار للمنطقة.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني باللاذقية لوكالة "سانا" إن فلول النظام السابق استهدفت المشفى الوطني باللاذقية، مشيرًا إلى أن قوى الأمن العام تقوم بالتصدي لهم.

السيطرة على مدينتي طرطوس واللاذقية الواقعتين على الساحل السوري

والجمعة، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية استعادة السيطرة على مدينتي طرطوس واللاذقية الواقعتين على الساحل السوري غربي البلاد.

وحسبما نقلت "سانا" عن العقيد حسن عبد الغني المتحدث باسم وزارة الدفاع فإن قوات وزارة الدفاع "حققت تقدمًا ميدانيًّا سريعًا وأعادت فرض السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات غادرة ضد رجال الأمن العام".

وأضاف حسن عبد الغني: "قمنا بتنفيذ عمليات تطويق محكمة ما أدى إلى تضييق الخناق على العناصر المتبقية من ضباط وفلول النظام البائد".

وتابع قائلًا: "الآن تواصل قواتنا التعامل مع ما تبقى من بؤر للمجرمين، ونقوم بتسليم جميع المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة لضمان محاسبتهم وفق القانون".

وحذر من العواقب الوخيمة للاستمرار في الغدر، مشددًا على أن كل من يرفض تسليم سلاحه للدولة سيواجه ردًّا حاسمًا لا تهاون فيه.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن الأوضاع تحت السيطرة الكاملة والعمليات مستمرة وفق الخطة بدقة، ولا داعي إلى القلق.

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