السبت 08 مارس 2025
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بسبب تذكرة الدخول، القصة الكاملة لاعتداء فرد أمن على سيدة بمستشفى الأزهر في دمياط (فيديو وصور)

واقعة الاعتداء على
واقعة الاعتداء على سيدة بمستشفى جامعة الأزهر، فيتو
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تصدر مستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد واقعة تعدي أحد أفراد الأمن على سيدة بالضرب المبرح بسبب الخلاف على تذكرة الدخول، مما اضطر إدارة المستشفى إلى إصدار بيان لتوضيح ملابسات الأزمة.


وتبين أن السيدة الضحية حاولت دخول المستشفى لأمر ضروري، إلا أن فرد الأمن رفض السماح لها بالدخول إلا بعد دفع مبلغ مالي، وعندما رفضت السيدة الإذعان لطلبه، تطور الأمر إلى مشادة كلامية انتهت بقيام فرد الأمن بالاعتداء عليها بالضرب.

 

وعلى الفور بعد انتشار مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أثار موجة غضب شديدة من مستخدمي المواقع الإلكترونية خاصة أهالي المحافظة، تمكنت قوات الشرطة من القبض على فرد الأمن الذي تعدى بالضرب المبرح على السيدة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بيان قوي من إدارة مستشفى دمياط الجديدة

بدورها أصدرت إدارة كلية الطب ومستشفى جامعة الأزهر في دمياط، بيانًا بشأن ما تم تجاه واقعة ضرب فرد أمن لمرافقة مريض، مؤكدة أنه “بشأن واقعة تعدي أحد أفراد الأمن بالمستشفى على مرافقة أحد المرضى المحجوزين.


وأكدت إدارة المستشفى في بيانها التزامها التام بتوفير بيئة عمل آمنة ومحترمة لجميع المرضى وذويهم، وكذلك العاملين بالمستشفى.

 


وبناءً عليه، تم اتخاذ الإجراءات التالية فور علم الإدارة بالواقعة:

1 - فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.

2 - إيقاف فرد الأمن المعني عن العمل مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيق واتخاذ القرار المناسب وفقًا للوائح الداخلية.

3 - التواصل مع المرافقة المتضررة للتأكد من حالتها النفسية والجسدية، والتعبير عن أسف المستشفى الكامل لأي ضرر قد لحق بها.

4 - تأكيد التزام جميع أفراد الأمن والعاملين بالمستشفى بأعلى معايير السلوك المهني والإنساني، واتخاذ إجراءات إضافية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

كما أكدت إدارة الكلية والمستشفى أن أي تجاوز في حق المرضى أو مرافقيهم غير مقبول، وسيتم التعامل معه بكل حزم وفقًا للوائح والقوانين.

وأكد المستشفى التزامه بتقديم أفضل خدمة طبية وإنسانية لجميع المرضى في بيئة آمنة ومحترمة، كما أشارت إلى أن إدارة المستشفى قامت بإبلاغ قسم الشرطة بالواقعة لتتولى التحقيق لحفظ الحقوق للجميع ومن ثم عرض الموضوع على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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