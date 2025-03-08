وزير الخارجية أمام منظمة التعاون الإسلامي: أحذر من مغبة أي اعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى

شارك د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك يوم الجمعة ٧ مارس في جدة.

الخطة المتكاملة التي تقدمت بها مصر

ألقى الوزير عبد العاطي كلمة أكد فيها مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية وأهمية التكاتف لمواجهة محاولات تصفية القضية والقضاء على أمل الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه سواء من خلال التهجير أو ضم الأرض والاستيلاء عليه.

وأشار إلى الخطة المتكاملة التي تقدمت بها مصر بعد التنسيق والتشاور الكامل مع دولة فلسطين "للتعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة" التي اعتمدتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة يوم ٤ مارس، مؤكدًا أنها خطة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء قطاع غزة والحفاظ على حقه في البقاء على أرضه وتراعي في الوقت نفسه معالجة الأوضاع الكارثية في القطاع نتيجة للحرب الإسرائيلية".

مصر تعتزم تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية

واستعرض الوزير عبد العاطى التصور الشامل للخطة العربية والتي تتضمن ثلاث مراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحًا أن مصر تعتزم تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية، ولإنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي.

اتفاق وقف النار بمراحله الثلاث

كما أكد وزير الخارجية أن مصر لم تدخر جهدًا لوقف الحرب منذ نشوبها وتواصل العمل على ضمان تثبيت اتفاق وقف النار بمراحله الثلاث، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الفلسطيني على تشكيل لجنة مستقلة غير فصائلية لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت تمهيدًا لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة بشكل كامل للقطاع، موضحًا أن مصر تعمل على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرها في قطاع غزة. وحرص وزير الخارجية خلال الكلمة التحذير من مغبة أي اعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى أو أي انتهاك لحرمته او اعتداء على مصليه أو المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم.

الخطة العربية "للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة"

وشهد الاجتماع دعمًا كاملًا لمخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم ٤ مارس، حيث تمت الإشادة بالخطة العربية "للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة"، باعتبارها خطة متكاملة تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حياته الطبيعية. وقد صدر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي قرارًا اعتمد فيه مخرجات القمة العربية وخطة إعادة إعمار غزة، وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، وتأكيد أهمية تدشين مسار توافق سياسي للحل الدائم والعادل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته.

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