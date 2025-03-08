السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية أمام منظمة التعاون الإسلامي: أحذر من مغبة أي اعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى

بدر عبد العاطي وزير
بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو

شارك د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك يوم الجمعة ٧ مارس في جدة.

 

الخطة المتكاملة التي تقدمت بها مصر 

ألقى الوزير عبد العاطي كلمة أكد فيها مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية وأهمية التكاتف لمواجهة محاولات تصفية القضية والقضاء على أمل الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه سواء من خلال التهجير أو ضم الأرض والاستيلاء عليه. 

وأشار إلى الخطة المتكاملة التي تقدمت بها مصر بعد التنسيق والتشاور الكامل مع دولة فلسطين "للتعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة" التي اعتمدتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة يوم ٤ مارس، مؤكدًا أنها خطة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء قطاع غزة والحفاظ على حقه في البقاء على أرضه وتراعي في الوقت نفسه معالجة الأوضاع الكارثية في القطاع نتيجة للحرب الإسرائيلية".

 

مصر تعتزم تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية 

واستعرض الوزير عبد العاطى التصور الشامل للخطة العربية والتي تتضمن ثلاث مراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحًا أن مصر تعتزم تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية، ولإنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي.

 

اتفاق وقف النار بمراحله الثلاث

كما أكد وزير الخارجية أن مصر لم تدخر جهدًا لوقف الحرب منذ نشوبها وتواصل العمل على ضمان تثبيت اتفاق وقف النار بمراحله الثلاث، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الفلسطيني على تشكيل لجنة مستقلة غير فصائلية لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت تمهيدًا لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة بشكل كامل للقطاع، موضحًا أن مصر تعمل على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرها في قطاع غزة.  وحرص وزير الخارجية خلال الكلمة التحذير من مغبة أي اعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى أو أي انتهاك لحرمته او اعتداء على مصليه أو المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم.

 

الخطة العربية "للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة"

وشهد الاجتماع دعمًا كاملًا لمخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم ٤ مارس، حيث تمت الإشادة بالخطة العربية "للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة"، باعتبارها خطة متكاملة تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حياته الطبيعية. وقد صدر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي قرارًا اعتمد فيه مخرجات القمة العربية وخطة إعادة إعمار غزة، وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، وتأكيد أهمية تدشين مسار توافق سياسي للحل الدائم والعادل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي الشعب الفلسطيني الخطة المتكاملة التي تقدمت بها مصر مؤتمر لإعادة الإعمار اتفاق وقف النار

مواد متعلقة

لقاءات جانبية لوزير الخارجية على هامش أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي

بحضور وزير الخارجية، دول الخليج تعلن دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة (صور)

القاهرة تحتضن القمة العربية الطارئة غدًا.. انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية اليوم.. وعبد العاطي يعقد 9 لقاءات مع نظرائه العرب بقصر التحرير
ads

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية: زوجتي بترفض معاشرتي وفوجئت بالطفلة قدامي ولم أشعر بنفسي

قبل مواجهة الأهلي، قرار عاجل من بيسيرو بعد الفوز على مودرن سبورت بصعوبة

بسبب تذكرة الدخول، القصة الكاملة لاعتداء فرد أمن على سيدة بمستشفى الأزهر في دمياط (فيديو وصور)

شعبة الخضراوات تكشف عن سبب صادم وراء ارتفاع أسعار الليمون البلدي

ظل حيا مع زوجته المتوفاة لمدة أسبوع، تقرير تشريح جثة جين هاكمان يكشف مفاجأة غير متوقعة

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة عائشة "الصديقة بنت الصديق"

متى يجب قياس السكر في شهر رمضان؟

شيكابالا يتساوى مع جمال حمزة في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا

منوعات

المزيد

الغضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بعد وفاة طفلة سقطت في بالوعة

الأمطار تغمر مستشفى ترهونة في ليبيا

دراسة مثيرة تكشف عاملا مشتركا بين بدانة البشر والكلاب

إفطار جماعي في حارة درويش، لقاء إنساني يجمع الغرباء برمضان (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق المحلية اليوم الجمعة 7/ 3/ 2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة7/3/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة 7/3/2025

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

مي عمر تكشف لماجد المصري حقيقة والدتها في الحلقة الثامنة من "إش إش" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 8 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء تيسير الزواج في اليوم الثامن من رمضان 2025

المزيد
الجريدة الرسمية