مواعيد مباريات اليوم السبت 8 مارس 2025 والقنوات الناقلة، مواجهة جديد لمحمد صلاح
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 8 مارس 2025، إقامة العديد من المواجهات الهامة في مختلف الملاعب العربية والعالمية.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي
الساعة: 2.30 مساء بتوقيت مصر، 3:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
برايتون ضد فولهام
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2
كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون
الساعة:5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1
ليفربول ضد ساوثهامتون
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
برينتفورد ضد أستون فيلا
الساعة: 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2
وولفرهامبتون ضد إيفرتون
الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
سيلتا فيجو ضد ليجانيس
الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 3
ألافيس ضد فياريال
الساعة: 5.15 مساء بتوقيت مصر، 6:15 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 3
فالنسيا ضد بلد الوليد
الساعة:7:30 بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
برشلونة ضد أوساسونا
الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كومو ضد فينيزيا
الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: AD Sports 1 HD
بارما ضد تورينو
الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: AD Sports 1 HD
ليتشي ضد ميلان
الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
إنتر ميلان ضد مونزا
الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي
التعاون ضد ضمك
الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC 1
العروبة ضد الاتفاق
الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC اكسترا 2
الرياض ضد الأخدود
الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC اكسترا 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن ضد فيردر بريمن
الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6
بايرن ميونيخ ضد بوخوم
الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5
بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج
الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2
فولفسبورج ضد سانت باولي
الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD
هولشتاين كيل ضد شتوتجارت
الساعة: 4:30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3
فرايبورج ضد لايبزيج
الساعة: 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
رين ضد باريس سان جيرمان
الساعة: 8 مساء بتوقيت الإمارات، 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
ليل ضد مونبلييه
الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 8
مارسيليا ضد لانس
الساعة: 10:05 مساء بتوقيت مصر، 11:05 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
مواعيد مباريات كأس مصر
بيراميدز ضد المقاولون العرب
الساعة: 9:30 مساء بتوقيت مصر، 10:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: on time sport 1
غزل المحلة ضد فاركو
الساعة: 9:30 مساء بتوقيت مصر، 10:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: on time sport 2
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