السبت 08 مارس 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 8 مارس 2025 والقنوات الناقلة، مواجهة جديد لمحمد صلاح

مباريات اليوم، فيتو
مباريات اليوم، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 8 مارس 2025، إقامة العديد  من المواجهات الهامة في مختلف الملاعب العربية والعالمية.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي

الساعة: 2.30 مساء بتوقيت مصر، 3:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


برايتون ضد فولهام
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2


كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون
الساعة:5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1


ليفربول ضد ساوثهامتون
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


برينتفورد ضد أستون فيلا
الساعة:  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2


وولفرهامبتون ضد إيفرتون
الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2


مواعيد مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد ليجانيس
الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 3


ألافيس ضد فياريال
الساعة:  5.15 مساء بتوقيت مصر، 6:15 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 3


فالنسيا ضد بلد الوليد
الساعة:7:30 بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


برشلونة ضد أوساسونا
الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو ضد فينيزيا
الساعة:  4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: AD Sports 1 HD  


بارما ضد تورينو
الساعة:  4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: AD Sports 1 HD


ليتشي ضد ميلان
الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة:  أبوظبي الرياضية بريميوم 1.


إنتر ميلان ضد مونزا
الساعة:  9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1


مواعيد مباريات الدوري السعودي

التعاون ضد ضمك
الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC 1


العروبة ضد الاتفاق
الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC اكسترا 2


الرياض ضد الأخدود
الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC اكسترا 1


مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن ضد فيردر بريمن
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6


بايرن ميونيخ ضد بوخوم
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5


بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2


فولفسبورج ضد سانت باولي
الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD


هولشتاين كيل ضد شتوتجارت
الساعة:  4:30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3


فرايبورج ضد لايبزيج
الساعة:  7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي


رين ضد باريس سان جيرمان
الساعة: 8 مساء بتوقيت الإمارات، 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4


ليل ضد مونبلييه
الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 8


مارسيليا ضد لانس
الساعة: 10:05 مساء بتوقيت مصر، 11:05 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4


مواعيد مباريات كأس مصر


بيراميدز ضد المقاولون العرب
الساعة: 9:30 مساء بتوقيت مصر، 10:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: on time sport 1


غزل المحلة ضد فاركو
الساعة:  9:30 مساء بتوقيت مصر، 10:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: on time sport 2

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