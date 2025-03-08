مواعيد مباريات اليوم السبت 8 مارس 2025 والقنوات الناقلة، مواجهة جديد لمحمد صلاح

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 8 مارس 2025، إقامة العديد من المواجهات الهامة في مختلف الملاعب العربية والعالمية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي

الساعة: 2.30 مساء بتوقيت مصر، 3:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



برايتون ضد فولهام

الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2



كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون

الساعة:5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1



ليفربول ضد ساوثهامتون

الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



برينتفورد ضد أستون فيلا

الساعة: 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2



وولفرهامبتون ضد إيفرتون

الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد ليجانيس

الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 3



ألافيس ضد فياريال

الساعة: 5.15 مساء بتوقيت مصر، 6:15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 3



فالنسيا ضد بلد الوليد

الساعة:7:30 بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



برشلونة ضد أوساسونا

الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو ضد فينيزيا

الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: AD Sports 1 HD



بارما ضد تورينو

الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: AD Sports 1 HD



ليتشي ضد ميلان

الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية بريميوم 1.



إنتر ميلان ضد مونزا

الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1



مواعيد مباريات الدوري السعودي

التعاون ضد ضمك

الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC 1



العروبة ضد الاتفاق

الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC اكسترا 2



الرياض ضد الأخدود

الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC اكسترا 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن ضد فيردر بريمن

الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6



بايرن ميونيخ ضد بوخوم

الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5



بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج

الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2



فولفسبورج ضد سانت باولي

الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD



هولشتاين كيل ضد شتوتجارت

الساعة: 4:30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3



فرايبورج ضد لايبزيج

الساعة: 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



رين ضد باريس سان جيرمان

الساعة: 8 مساء بتوقيت الإمارات، 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4



ليل ضد مونبلييه

الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 8



مارسيليا ضد لانس

الساعة: 10:05 مساء بتوقيت مصر، 11:05 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4



مواعيد مباريات كأس مصر



بيراميدز ضد المقاولون العرب

الساعة: 9:30 مساء بتوقيت مصر، 10:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: on time sport 1



غزل المحلة ضد فاركو

الساعة: 9:30 مساء بتوقيت مصر، 10:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: on time sport 2

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