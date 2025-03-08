أمطار وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم السبت 8 مارس 2025

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية اليوم على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:14

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