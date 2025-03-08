السبت 08 مارس 2025
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خارج الحدود

منظمة التعاون الإسلامي تعلن استعادة سوريا لعضويتها في المنظمة

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، مساء الجمعة، استعادة سوريا عضويتها في المنظمة، وذلك بعد مرور ما يقرب من 13 عامًا على تعليقها.
 

استئناف سوريا لعضويتها بمنظمة التعاون الإسلامي 

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "منظمة التعاون الإسلامي تعلن عودة سوريا عبر قرار وزراء الخارجية استئناف عضويتها في المنظمة".

وفي بيان لاحق، قالت المنظمة إنها عقدت الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية في مقرها بمدينة جدة السعودية يوم الجمعة، حيث ثمن الأمين العام حسين إبراهيم طه "مبادرة إدراج بند يخص سوريا على جدول أعمال الدورة".

 

تفعيل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية

من جانبه، قال وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد حسن الشيباني عبر منشور بمنصة "إكس" إنه "بعد تفعيل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية والمشاركة في القمة غير العادية في مصر، نعيد اليوم الجمعة تفعيل عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الوزاري الطارئ في مقر المنظمة في جدة".

وبحسب البيان، قال طه إن استعادة عضوية سوريا في المنظمة "تأتي في وقت مناسب".

يذكر أن التوصية بتعليق عضوية سوريا كانت في 24 يونيو 2012، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء في جدة.
وفي القمة الاستثنائية الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة مكة في أغسطس 2012، تم إقرار تعليق عضوية سوريا رسميًّا.

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منظمة التعاون الإسلامي سوريا وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد حسن الشيباني جامعة الدول العربية
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