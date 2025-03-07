أخبار الفن اليوم: حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت أمين بعد زواج 12 عاما.. محمود حميدة يقتل "قطايف" بالحلقة 8 من "ولاد الشمس".. رمضان يفاجئ شاب من ذوالهمم

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

كشف الفنان حسين فهمي عن السبب الحقيقي وراء انفصاله عن الفنانة ميرفت أمين بعد زواج دام 12 عاما وذلك خلال لقائه في برنامج العرافة والتي تقدمه بسمة وهبة.

وقال حسين فهمي خلال اللقاء: "كان فيه اختلاف في وجهات النظر وممكن وجهات النظر تعمل انفصال، والستات موجودة ولكن اللي هتحاسب عليه هو أنا هعمل إيه مع الستات والمهم هو احترامي للسيدة المتزوج منها ومرتبط بها مشيرا إلى أن الانفصال بينه وبين ميرفت أمين جاء باتفاق الطرفين، مضيفا: “وموصلناش لطريق مسدود أوي ولكن مكنش ينفع إننا نستمر”.

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة 8 من مسلسل ولاد الشمس للفنان أحمد مالك وطه دسوقي العديد من المشاهد المؤثرة.

حيث قام محمود حميدة “بابا ماجد” صاحب دار الشمس للأيتام بقتل معتز هشام “قطايف” بطريقة وحشية وذلك بعد قيامه بسرقة ملف مهم من الدار وتسليمه للصحفية “مريم الجندي” لكي تفضحه.

وقام “ماجد” عن طريق الغدر بوضع السم في طعام “قطايف” وأقنعه أنه يحبه ومسامحه وظل قطايف يأكل حتى تمكن السم من جسمه وتوفي، وفي مشهد مؤثر دخل أحمد مالك وطه دسوقي في حالة انهيار عصبي بعد وفاة “قطايف” صديقهم الثالث، وفي أداء احترافي قام محمود حميدة بالبكاء عليه كأنه ليس له دخل في قتله.

مسلسلات رمضان 2025 ، أحداث متسارعة شهدتها الحلقة التاسعة بالموسم الخامس من مسلسل المداح بطولة النجم حمادة هلال.

وبدأ الملك الأحمر في تنفيذ خططه في زرع الفتنة بين الناس بتسخير الشيخ صابر وتسخير دجال يقوم بالأعمال السفلية لأهالي قرى الصعيد بشكل كبير ويزرع تلك الأعمال داخل المقابر بداية من المنيا وصولا لسوهاج.

أيضا قرر الملك الأحمر “خالد الصاوي” الانتهاء من بناء مقام لصابر الشيطان الذي تجسد فى هيئة بشر ليدعو الله باسمه، وليدعو الناس بالصلاة، والدعوة بأن المداح وسيط لله، وهو من يقبل منه الدعوات.

كشفت الفنانة رنا رئيس أن عمل والدتها بالوسط الفني "أمر حساس" بالنسبة لها، وأنها فضّلت أن تشق طريقها بنفسها دون أي مساعدة.

وأكدت رنا رئيس، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" أنها عندما قررت دخول المجال الفني، خاضت اختبارات الأداء "أودشن" دون أن يعلم أحد أن والدتها تعمل في الوسط الفني، مشيرة إلى أنها بدأت العمل مع فنانين ليس لهم أي علاقة بوالدتها وهو ما جعل تجربتها مبنية على اجتهادها الشخصي وليس على أي دعم عائلي.

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت أحداث مسلسل إش إش الحلقة الثامنة حول تألق إش إش في أحد الأفراح بحضور رجب الجريتلي.

بينما كانت إش إش على وشك مغادرة مكان الفرح، التقى بها إسماعيل، مساعد رجب الجريتلي، وأخبرها أن رجب يريدها.

استجابت له وذهبت لرجب الذي أعرب عن أنه بحث عنها الفترة الماضية، وعرض عليها أن يتناولا العشاء معًا، لكنها رفضت لأنها لا تحب الخروج ليلًا، واقترحت عليه أن يتقابلا في اليوم التالي لتناول الغداء بدلًا من ذلك.

في الوقت نفسه، كان بوشكاش غاضبًا لأن مكرم شخاليل لم يخبره عن تفاصيل الفرح الذي حضرته إش إش الليلة الماضية، ما أدى إلى خلاف بينهما.

فاجأ النجم محمد رمضان بطل من ذوي الهمم كان مسافر إلى الإسكندرية للممشاركة في أحد بطولات السباحة ومنحه 100 ألف جنيه من برنامج مدفع رمضان في محطة القطار.

ودخلت والدة البطل في حالة فرحة هيسترية بعد فوز نجلها من برنامج مدفع رمضان وقالت لمحمد رمضان:" انا كان حلم حياتي أني أشوفك.

مسلسلات رمضان 2025 بدأت أحداث الحلقة 8 من مسلسل شهادة معاملة أطفال بفرض عبد الستار سيطرته على ابنته إنجي وطليقته مقبولة بسبب حالة التسيب التي يعشيون فيها.

ويقوم عبد الستار الكف بسماع شرائط التسجيل التي تخص عبد الرحيم غلاب، ليصل لأي معلومة تدله علي أي شيء يخص الذهب.

ويذهب عبد الستار الكف للدكتور صفوت الطبيب النفسي؛ كي يساعده في معرفة كل ما فاته، ويبدأ في إجراء عدد من الجلسات، حيث يلعب دور الطبيب النفسي الفنان محمد رضوان.

فاجأت الإعلامية لميس الحديدي، جمهورها بالكشف عن رايها في دراما رمضان والمسسلسل الأنجح

وكتبت “لميس” عبر حسابها علي “فيس بوك” منشور عبر فيه عن رايها قايله:"المسلسلات الشعبيه ( العشوائية) اجتاحت الموسم الرمضاني هذا العام.. وربما تكون من الأكثر نجاحا والأكثر مشاهده..الممثلين هايلين ونجوم و مشاهد العنف متقنة وكل حاجه . أنا بس عندى سؤال: هو ليه كلها ردح وزعيق ولوى بوز وألفاظ عجيبه.. وليه بيخلوا الممثلين يتكلموا كده ؟ "التضجين" المط فى الكلام.. دى العامية المصرية أحلى لهجه، ليه بنحولها لعشوائية ونمحو ملامحها".

وتابعت قايله:" فيه فرق بين فن الواقع اللى كان يترأس مدرسته الاستاذ المخرج صلاح ابو سيف وبين اللى احنا بنشوفه.. أكيد فيه طبعا فئات بتتكلم كده نتيجه انهيار التعليم واجتياح اقتصاد التوك توك اللى عاث فى حاراتنا و عقولنا فسادا.. لكن احنا ليه بنرسخ الأسوأ ؟

بنعلم الأجيال اللى بتتفرج على المسلسلات دى إيه ؟ واللى بيحبوا الفنانين دول ايه ؟

يتكلموا بنفس الطريقه ؟ الممثل الأشطر اللى بيطجن، والممثله الأفضل هى اللى بتلوى بوزها و "تتشدق “اللبانه!”

أعلنت قناة MBC مصر عن مسلسلات النصف الثاني من رمضان عبر شاشتها، والتي تبدأ من 16 مارس الجاري.

مسلسلات النص الثاني من رمضان

مسلسل« منتهي الصلاحية» بطولة الممثل محمد فراج.

وتدور أحداث مسلسل "منتهي الصلاحية" حول شخصية موظف بنك الذي يجسده الفنان محمد فراج، حيث تتشابك حياته مع شخصيات مختلفة لتكشف لنا عن قضايا اجتماعية وتحديات تمزج بين الدراما والتشويق.

مسلسلات رمضان 2025 ، عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الثامنة من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة» الذي يقوم ببطولته النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.

وشهدت الحلقة الثامنة من العتاولة 2 نجاة حنة «زينة» من محاولة قتل وتشويه وجهها على يد بلطجي يدعى النطاط تم تحريضه عليها من قبل شديدة «فيفي عبده»، بسبب رغبة الأخيرة في إبعادها وتشويه شكلها للأبد في أعين زوجها «نصار - أحمد السقا».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.