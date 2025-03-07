مسلسلات رمضان 2025، جلسات نفسية لـ هنيدي ليتذكر مكان الذهب بالحلقة 8 من "شهادة معاملة أطفال"

مسلسلات رمضان 2025 بدأت أحداث الحلقة 8 من مسلسل شهادة معاملة أطفال بفرض عبد الستار سيطرته على ابنته إنجي وطليقته مقبولة بسبب حالة التسيب التي يعشيون فيها.

الحلقة 8 من مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقوم عبد الستار الكف بسماع شرائط التسجيل التي تخص عبد الرحيم غلاب، ليصل لأي معلومة تدله علي أي شيء يخص الذهب.

ويذهب عبد الستار الكف للدكتور صفوت الطبيب النفسي؛ كي يساعده في معرفة كل ما فاته، ويبدأ في إجراء عدد من الجلسات، حيث يلعب دور الطبيب النفسي الفنان محمد رضوان.

ويستمر عبد الستار الكف في البحث عن مكان الذهب الخاص بعبد الرحيم غلاب، والذي قام بإخفائه قبل الحادث الذي تعرض له.

وتقوم الطبيبة التي تلعب دورها الفنانة نهى عابدين باستدراج ابن خالتها خالد أنور، الذي يريد أن يسجل لعبد الستار الكف حلقات عبر اليوتيوب ليتسفيد منه من خلال المشاهدات.

ويبدأ مدير أعمال عبد الستار الكف في استغلال المكتب مرة ثانية، ويقوم بتعيين أحد المحامين الجدد كي يساعد عبد الستار الكف.

وتشهد أحداث العمل السابعة من مسلسل شهادة معاملة أطفال علي حصول عبد الستار الكف “محمد هنيدي” علي العثور علي خيوط جديدة في رحلة البحث عن الذهب

في تطور آخر، يعترف عبد الستار لصديقته الطبيبة بأنه عثر على ورقة تحمل اسم شخص له علاقة بعبد الرحيم غلاب، مما يقوده إلى عنوان جابر السرساوي، وهو شخص قريب من عائلة غلاب ويعرف مكان الذهب المفقود.



عندما يلتقي عبد الستار بجابر السرساوي، يتفاجأ بأنه يعاني من مرض الزهايمر، مما يعقد عملية الحصول على المعلومات. لكن المفاجأة الكبرى تحدث عندما يعثر عبد الستار على صندوق مليء بشرائط تسجيلية لعبد الرحيم غلاب، والتي قد تحمل أسرارًا حول مكان الذهب.



مأزق جديد، القبض على ابنة عبد الستار

وبينما ينشغل عبد الستار في كشف غموض الذهب، يجد نفسه في أزمة جديدة، حيث يتم القبض على ابنته بسبب شجار مع أصدقائها، مما يضعه أمام تحدٍ جديد في محاولته لإنقاذها والتعامل مع المستجدات المتلاحقة.

الحلقة السادسة من شهادة معاملة أطفال

وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل شهادة معاملة أطفال بجلسة عمل مع سعيد المحامي الذي يلعب دوره الفنان صبري فواز، وأحد العملاء الذي يعرض عليه أن يقوم بتولي جميع قضاياه.



ويبدأ عبد الستار الكف في البحث عن أي شيء يتعلق بعبد الرحيم غلاب؛ كي يصلوا للذهب الذي أخفاه منذ 20 عامًا.

ويبدأ سعد "صبري فواز" في سرد كل ما يخص عبد الرحيم غلاب وعلاقته عبد الستار الكف لزوجته مقبولة التي تلعب دورها الفنانة سما ابراهيم، ولكنهها ترفض أن تخبره بأي شيء.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز.

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