رنا رئيس: جالي اكتئاب بعد إجراء عملية تجميل بالأنف بسبب انتقادات الجمهور (فيديو)

كشفت الفنانة رنا رئيس أن عمل والدتها بالوسط الفني "أمر حساس" بالنسبة لها، وأنها فضّلت أن تشق طريقها بنفسها دون أي مساعدة.

رنا رئيس في برنامج حبر سري

وأكدت رنا رئيس، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" أنها عندما قررت دخول المجال الفني، خاضت اختبارات الأداء "أودشن" دون أن يعلم أحد أن والدتها تعمل في الوسط الفني، مشيرة إلى أنها بدأت العمل مع فنانين ليس لهم أي علاقة بوالدتها وهو ما جعل تجربتها مبنية على اجتهادها الشخصي وليس على أي دعم عائلي.

وقالت رنا رئيس إنها خضعت لعملية تجميل في أنفها لأسباب صحية مضيفة أنها تعرضت لأزمة نفسية وأصيبت بحالة اكتئاب بسبب الانتقادات التي استهدفتها من الجمهور الذي كان يعتقد أنها تريد تغيير شكلها.

وتحدثت رنا رئيس عن السحر قائلة: "أنا مش مهووسة بالحسد بس هو مذكور في القرآن فبتحصني نفسك وبتعملي الحاجات اللي ربنا قال عليها، وأنا شخصيا ليس لي في السوشيال ميديا ولكن لازم أبقي متواجدة وكل ما أنزل صورة لازم يحصل حاجة.

يذكر أن والدة رنا رئيس هي خبيرة التجميل زينب حسن وعملت في أكثر من عمل فني ومنها فقرة الساحر ومسلسل ضل راجل لياسر جلال والسيدة الأولى لغادة عبد الرازق وغيرها من الأعمال.

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