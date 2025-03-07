الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رنا رئيس: جالي اكتئاب بعد إجراء عملية تجميل بالأنف بسبب انتقادات الجمهور (فيديو)

رنا رئيس، فيتو
رنا رئيس، فيتو

كشفت الفنانة رنا رئيس أن عمل والدتها بالوسط الفني "أمر حساس" بالنسبة لها، وأنها فضّلت أن تشق طريقها بنفسها دون أي مساعدة.

رنا رئيس في برنامج حبر سري 

وأكدت رنا رئيس، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" أنها عندما قررت دخول المجال الفني، خاضت اختبارات الأداء "أودشن" دون أن يعلم أحد أن والدتها تعمل في الوسط الفني، مشيرة إلى أنها بدأت العمل مع فنانين ليس لهم أي علاقة بوالدتها وهو ما جعل تجربتها مبنية على اجتهادها الشخصي وليس على أي دعم عائلي.

وقالت رنا رئيس إنها خضعت لعملية تجميل في أنفها لأسباب صحية مضيفة أنها تعرضت لأزمة نفسية وأصيبت بحالة اكتئاب بسبب الانتقادات التي استهدفتها من الجمهور الذي كان يعتقد أنها تريد تغيير شكلها.

 

وتحدثت رنا رئيس عن السحر قائلة: "أنا مش مهووسة بالحسد بس هو مذكور في القرآن فبتحصني نفسك وبتعملي الحاجات اللي ربنا قال عليها، وأنا شخصيا  ليس لي في السوشيال ميديا ولكن لازم أبقي متواجدة وكل ما أنزل صورة لازم يحصل حاجة.

يذكر أن والدة رنا رئيس هي خبيرة التجميل زينب حسن وعملت في أكثر من عمل فني ومنها فقرة الساحر ومسلسل ضل راجل لياسر جلال والسيدة الأولى لغادة عبد الرازق وغيرها من الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة رنا رئيس رنا رئيس رنا رئيس في برنامج حبر سري برنامج حبر سري حبر سري
ads

الأكثر قراءة

حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت أمين بعد زواج 12 عاما وتصريح بشأن لقاء سويدان (فيديو)

حجز المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة بالشرقية وإجراء تحليل مخدرات له

يصل لـ 420 جنيهًا، أسعار كعك عيد الفطر 2025

10 رسائل تتصدر كلمة السيسي بالأكاديمية العسكرية (فيديو وصور)

محمد صلاح يبحث عن العودة للتسجيل أمام أضعف خط دفاع في الدوري الإنجليزي

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب ميكروباص على طريق "الفيوم -القاهرة"

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية عسكرية في التاريخ "حروب المرتدين"

موسكو تدعو لوقف إراقة الدماء ومنع تدهور الأوضاع في سوريا

منوعات

المزيد

إفطار جماعي في حارة درويش، لقاء إنساني يجمع الغرباء برمضان (صور)

القبض على صبي يحمل سلاحا على متن طائرة في أستراليا

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على تحركات أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من مارس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، قمة الأهلي والزمالك.. إياب ليفربول ضد باريس سان جيرمان.. عودة ديربي مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا أمر النبي المسلمين بالهجرة إلى الحبشة ولم يهاجر معهم؟ عمرو خالد يكشف السر (فيديو)

هل يشترط التلفظ بالنية يوميا في شهر رمضان وما هي شروطها

أسئلة رمضان، ما ثواب موائد الإفطار ؟ وما أهم آدابها ؟، وزير الأوقاف السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية