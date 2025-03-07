الجمعة 07 مارس 2025
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ثقافة وفنون

MBC مصر تعلن عن مسلسلات النصف التاني من رمضان عبر شاشتها

منتهي الصلاحية.فيتو
منتهي الصلاحية.فيتو

أعلنت قناة MBC مصر عن مسلسلات النصف الثاني من رمضان عبر شاشتها، والتي تبدأ من 16 مارس الجاري.

مسلسلات النص الثاني من رمضان

 

 مسلسل« منتهي الصلاحية» بطولة الممثل محمد فراج.

 

قصة مسلسل منتهي الصلاحية 

وتدور أحداث مسلسل "منتهي الصلاحية" حول شخصية موظف بنك الذي يجسده الفنان محمد فراج، حيث تتشابك حياته مع شخصيات مختلفة لتكشف لنا عن قضايا اجتماعية وتحديات تمزج بين الدراما والتشويق.

 

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية بطولة محمد فراج، وياسمين رئيس، وهبة مجدي، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، وحسن مالك، وجيسكا حسام الدين ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي

 


مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» بطولة الممثل عصام عمر.
 

 مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" مكون من 15 حلقة، ويقدم الفنان عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، وتمر حياته بالعديد من الأزمات.

 

مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” بطولة عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، رانيا يوسف، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، محمد محمود وغيرهم، من تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

 

 

 

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