الجمعة 07 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت أمين بعد زواج 12 عاما وتصريح بشأن لقاء سويدان (فيديو)

حسين فهمي في برنامج
حسين فهمي في برنامج العرافة، فيتو

كشف الفنان حسين فهمي عن السبب الحقيقي وراء انفصاله عن الفنانة ميرفت أمين بعد زواج دام 12 عاما وذلك خلال لقائه في برنامج العرافة والتي تقدمه بسمة وهبة.

حسين فهمي في برنامج العرافة

 

وقال حسين فهمي خلال اللقاء: "كان فيه اختلاف في وجهات النظر وممكن وجهات النظر تعمل انفصال، والستات موجودة ولكن اللي هتحاسب عليه هو أنا هعمل إيه مع الستات والمهم هو احترامي للسيدة المتزوج منها ومرتبط بها مشيرا إلى أن الانفصال بينه وبين ميرفت أمين جاء باتفاق الطرفين، مضيفا: “وموصلناش لطريق مسدود أوي ولكن مكنش ينفع إننا نستمر”. 

وتحدث حسين فهمي أيضا خلال اللقاء عن زيجاته، وقال إنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء انفصاله من لقاء سويدان، موضحا: “مش فاكر كمان اتجوزنا قد إيه ومش فاكر سبب الطلاق، مؤكدا أن لقاء سويدان حصلت على جميع حقوقها”. 

 

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الفنان حسين فهمي حسين فهمي في برنامج العرافة برنامج العرافة حسين فهمي بسمة وهبة
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