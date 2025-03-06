الخميس 06 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، مواجهة بين طه دسوقي وأسرته بعد 20 عامًا في الحلقة 7 من ولاد الشمس (فيديو)

ولاد الشمس، فيتو
ولاد الشمس، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "ولاد الشمس" تطورات درامية مثيرة، أبرزها المشهد العاطفي الذي جمع طه دسوقي بوالديه بالتبني؛ الحاجة كوثر والحاج إسماعيل، بعد مرور 20 عامًا على تخليهما عنه وإعادته إلى دار الأيتام، عقب إنجابهما أطفالًا.

 

الحلقة 7 من مسلسل ولاد الشمس 



وفي لحظة مؤثرة، واجه طه دسوقي والديه السابقين بالبكاء واللوم، معبرًا عن حزنه الشديد وظلمه لما تعرض له، بعدما عاش معهما حياة كريمة، لكنهما قررا تركه مجددًا عقب إنجاب أطفال من صلبهما، ليجد نفسه وحيدًا في دار الأيتام من جديد.
 


 

وعلى جانب آخر، حاول أحمد مالك "ولعة" كسب ود فرح يوسف "سحر"، بعد أن أفسد ابنها سيد علاقتها به ومنع زواجهما، بسبب فارق السن بينهما، مما أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما.

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة 6 من مسلسل ولاد الشمس للفنانين أحمد مالك وطه دسوقي أحداثا مثيرة 

الحلقة 6 من مسلسل ولاد الشمس 

وبدات الحلقة “باعتراف ”قطايف" معتز هشام بحبه لمريم الجندي والتي تلعب دور الصحفية، ولكنها طلبت منه أن يساعدها ويخطف “ملف هام" من مكتب “ماجد” والذي يلعب دوره محمود حميدة صاحب دار الشمس للأيتام، وهذا الملف به كوارث من الممكن أن تدخله السجن خاصة انه يستغل الأيتام في أعمال غير مشروعة 

ومن ضمن الأحداث، أيضا قرر أحمد مالك وطه دسوقي أن يهربا من دار الشمس ومعهم الأطفال الأيتام للحفاظ علي حياتهم واستقلالهم بعيدا عن ماجد الذي كان يستغلهم في أعمال غير مشروعة،  ولكن في الأخير يعثر ماجد علي مكانهم ويذهب للمكان ومعه بلطجية  

مسلسل ولاد الشمس مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

ويشارك في مسلسل ولاد الشمس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

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