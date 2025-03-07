مسلسلات رمضان 2025، مي عمر تصدم ماجد المصري باسم والدتها في الحلقة الـ8 من "إش إش"

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت أحداث مسلسل إش إش الحلقة الثامنة حول تألق إش إش في أحد الأفراح بحضور رجب الجريتلي.

وبينما كانت إش إش على وشك مغادرة مكان الفرح، التقى بها إسماعيل، مساعد رجب الجريتلي، وأخبرها أن رجب يريدها.

مسلسل إش إش حلقة 8

استجابت له وذهبت لرجب الذي أعرب عن أنه بحث عنها الفترة الماضية، وعرض عليها أن يتناولا العشاء معًا، لكنها رفضت لأنها لا تحب الخروج ليلًا، واقترحت عليه أن يتقابلا في اليوم التالي لتناول الغداء بدلًا من ذلك.

في الوقت نفسه، كان بوشكاش غاضبًا لأن مكرم شخاليل لم يخبره عن تفاصيل الفرح الذي حضرته إش إش الليلة الماضية، ما أدى إلى خلاف بينهما.

أما صفاء، فقد ضربها مختار وشادية محاولين معرفة سر حضورها والسؤال على لبنى، لكن والدتها إخلاص وصلت في الوقت المناسب وأنقذتها من الموقف، وتعهدت بألا يتدخل أي من أبنائها في حياتهم مجددًا.

على جانب آخر، اكتشف فرج أن مختار وشادية كانا في المستشفى ولهما علاقة بأزمة ابنته، فقرر إنهاء خطوبته وفسخ شراكته مع رجب الجريتلي. وعندما علم مختار بذلك، شعر بسعادة غامرة، على عكس شقيقته التي حاولت إقناعه بإصلاح الأمور مع لبنى، لكنه رفض تمامًا.

كما حاولت لبنى التحدث إلى شادية لحل المشكلة، إلا أن الأمر لم يسر كما أرادت، أما عن لقاء إش إش ورجب الجريتلي في المطعم، فقد اعترفت له خلال حديثها إنها بداخلها تتمنى أن تتزوج منه وتنجب منه أطفال، وخلال حديثها أكدت له أنها ذهبت إلى منزله من قبل، وفاجأته بكشف سر لم يكن يتوقعه على الإطلاق، حيث أخبرته أنها ابنة إخلاص كابوريا، لتبدو الصدمة واضحة على وجه رجب.

تفاصيل أحداث مسلسل إش إش الحلقة السابعة

دارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل إش إش حول ذهاب إش إش إلى رجب الجريتلي، الذي يجسد دوره ماجد المصري، وتعترف له بحبها، مؤكدة أنه لفت انتباهها منذ عام، وأنها ظلت تفكر فيه طوال هذه المدة، لكنها لم تمتلك الشجاعة للاعتراف بمشاعرها حتى الآن، واليوم، قررت أن تواجهه وتخبره بكل ما تشعر به، دون أن تطلب منه أي شيء، فقط أرادت أن تعبر عن مشاعرها.

تفاجأ رجب بشدة بكلامها، بينما اختفت هي من المشهد بعد اعترافها، في هذه الأثناء، يتلقى رجب مكالمة هاتفية من مختار يخبره فيها أن لبنى نُقلت إلى المستشفى.

يسارع الجميع إلى هناك، حيث يجتمع رجب، فرج، شادية، مختار، وفاتن للإطمئنان على لبنى، خلال ذلك، يهدد فرج مختار بأنه سيتحمل العواقب إذا أصاب لبنى أي مكروه، بينما بدا مختار متبلد المشاعر تجاه ما حدث لها.

عند عودته إلى المنزل، كان نصة مرعوبًا مما جرى، لكنه صُدم أكثر عندما رأى أفراد أسرته جميعًا وقد تعرضوا للضرب والإيذاء، أدرك الجميع أن مختار ربما يكون وراء ما حدث.

تواجه صفاء شقيقتها إش إش، وتخبرها بأنها تغار منها لأنها الأجمل والأفضل مظهرًا، كما أنها تتفوق عليها في الرقص، ثم تصارحها بحبها لنصها، لكن إش إش تؤكد لها أنها لن تتزوج به.

في هذه الأثناء، يبحث رجب الجريتلي عن إش إش بكل الطرق، ويبلغ عبد العاطي، مما يثير ذعر مختار وشادية، إذ يخشيان اكتشافه للحقيقة.

من جانبه، يطلب نصة من صفاء أن تتحقق مما إذا كانت لبنى لا تزال على قيد الحياة أم لا، فيطلب منها الذهاب إلى المستشفى والسؤال عنها، وبالفعل، تذهب صفاء إلى هناك، لكن مختار وشادية يمسكان بها، محاولين استجوابها لمعرفة من أرسلها وإلى من ستنقل المعلومات.

وتنتهي الحلقة بمشهد شخاليل وهو يطلب من إش إش حضور حفل زفاف، لكنها ترفض، فيحاول إقناعها بأن العريس ابن أحد كبار تجار قطع الغيار في، مشيرًا إلى أن رجب الجريتلي سيكون ضمن الحضور.

فتقرر إش إش الذهاب، وترقص في الزفاف، حيث تجد رجب الجريتلي يدخل وهي ترقص، وتلتقي نظراتهما.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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