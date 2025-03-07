الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لميس الحديدي تنتقد مسلسلات رمضان 2025: ليه الردح والزعيق

لميس الحديدي
لميس الحديدي

فاجأت الإعلامية لميس الحديدي، جمهورها بالكشف عن رايها في دراما رمضان والمسسلسل الأنجح 

وكتبت “لميس” عبر حسابها علي “فيس بوك” منشور عبر فيه عن رايها قايله:"المسلسلات الشعبيه ( العشوائية) اجتاحت  الموسم الرمضاني  هذا العام.. وربما تكون من الأكثر نجاحا والأكثر مشاهده..الممثلين هايلين ونجوم  و مشاهد العنف متقنة وكل حاجه  . أنا بس عندى سؤال: هو ليه كلها ردح وزعيق ولوى بوز وألفاظ عجيبه.. وليه بيخلوا الممثلين يتكلموا كده ؟  "التضجين"  المط فى الكلام.. دى العامية المصرية أحلى لهجه، ليه بنحولها لعشوائية ونمحو   ملامحها"

 

وتابعت قايله:" فيه فرق بين فن الواقع اللى كان يترأس مدرسته الاستاذ  المخرج صلاح ابو سيف وبين اللى احنا بنشوفه.. أكيد  فيه  طبعا فئات بتتكلم كده نتيجه انهيار التعليم واجتياح اقتصاد التوك توك اللى عاث فى حاراتنا  و عقولنا فسادا.. لكن احنا ليه بنرسخ الأسوأ ؟   
بنعلم  الأجيال اللى بتتفرج على المسلسلات دى إيه ؟ واللى بيحبوا الفنانين دول ايه ؟ 
يتكلموا بنفس الطريقه ؟ الممثل الأشطر اللى بيطجن، والممثله الأفضل  هى اللى بتلوى بوزها  و "تتشدق “اللبانه!”

 

واضافت:"طبعا ده مش معناه ان النموذج الصح هو "فن الكمباوندات  “ لأن ده برضه  لا يمثل  المجتمع، لكن فيه ناس عادية عايشين فى مصر -و هم الأكثر، الفن تأثير..حذار من التأثير  فى الاتجاه الخاطىء   … نجاح مسلسل  لن يعوض الثمن اللى بندفعه  لسنوات طويله”

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العامية المصرية الاعلامية لميس الحديدي المخرج صلاح ابو سيف الموسم الرمضاني دراما رمضان رمضان ٢٠٢٥

مواد متعلقة

صابرين تكشف حقيقة تبرؤها من فيلم لف ودوران وموقفها من المشاهد الجريئة

سحر رامي تكشف تطورات جديدة بشأن ظهور فيلم "كابوريا 2"

ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

الزمالك يهدد ثلاثي الأهلي بالغياب أمام بيراميدز

وزير جيش الاحتلال: لا نثق بنظام الشرع وسنبقى لفترة غير محددة بالأراضي السورية

عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي

هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

صدمة في بيراميدز بسبب إصابة نجمه الدولي

مفاجأة، اتحاد الكرة يحذف منشور حكام مباراتي كأس مصر اليوم

طالب يسأل: في نهاية كل صلاة بنسلم يمين وشمال.. على مين وليه؟ علي جمعة يجيب

منوعات

المزيد

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

أقوى صاروخ لدى ماسك، لحظة تحطم "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر النحاس اليوم الجمعة، آخر تحديث

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

يبدأ بـ 32 جنيها للكيلو، أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية عسكرية في التاريخ "حروب المرتدين"

طالب يسأل: في نهاية كل صلاة بنسلم يمين وشمال.. على مين وليه؟ علي جمعة يجيب

هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية