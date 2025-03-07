لميس الحديدي تنتقد مسلسلات رمضان 2025: ليه الردح والزعيق

فاجأت الإعلامية لميس الحديدي، جمهورها بالكشف عن رايها في دراما رمضان والمسسلسل الأنجح

وكتبت “لميس” عبر حسابها علي “فيس بوك” منشور عبر فيه عن رايها قايله:"المسلسلات الشعبيه ( العشوائية) اجتاحت الموسم الرمضاني هذا العام.. وربما تكون من الأكثر نجاحا والأكثر مشاهده..الممثلين هايلين ونجوم و مشاهد العنف متقنة وكل حاجه . أنا بس عندى سؤال: هو ليه كلها ردح وزعيق ولوى بوز وألفاظ عجيبه.. وليه بيخلوا الممثلين يتكلموا كده ؟ "التضجين" المط فى الكلام.. دى العامية المصرية أحلى لهجه، ليه بنحولها لعشوائية ونمحو ملامحها"

وتابعت قايله:" فيه فرق بين فن الواقع اللى كان يترأس مدرسته الاستاذ المخرج صلاح ابو سيف وبين اللى احنا بنشوفه.. أكيد فيه طبعا فئات بتتكلم كده نتيجه انهيار التعليم واجتياح اقتصاد التوك توك اللى عاث فى حاراتنا و عقولنا فسادا.. لكن احنا ليه بنرسخ الأسوأ ؟

بنعلم الأجيال اللى بتتفرج على المسلسلات دى إيه ؟ واللى بيحبوا الفنانين دول ايه ؟

يتكلموا بنفس الطريقه ؟ الممثل الأشطر اللى بيطجن، والممثله الأفضل هى اللى بتلوى بوزها و "تتشدق “اللبانه!”

واضافت:"طبعا ده مش معناه ان النموذج الصح هو "فن الكمباوندات “ لأن ده برضه لا يمثل المجتمع، لكن فيه ناس عادية عايشين فى مصر -و هم الأكثر، الفن تأثير..حذار من التأثير فى الاتجاه الخاطىء … نجاح مسلسل لن يعوض الثمن اللى بندفعه لسنوات طويله”

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