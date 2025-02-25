طارق لطفي وإياد نصار، تعرف على أبرز نجوم برنامج حبر سري في رمضان 2025

تستعد الإعلامية أسما إبراهيم لتقديم موسم جديد من برنامجها الشهير حبر سري تستضيف من خلاله عدد من النجوم عبر شاشة القاهرة والناس.

برنامج حبر سري في رمضان 2025

ومن أبرز نجوم برنامج حبر سري لهذا الموسم الفنان طارق لطفي وإياد نصار والشاعر الغنائي أمير طعيمة والفنانة رنا رئيس وغيرهم.

واستطاعات الإعلامية أسما إبراهيم أن تنجح نجاحًا كبيرًا من خلال برنامجها الشهير حبر سري على مدار 9 مواسم متتالية، استضافت خلالها عددًا كبيرًا من النجوم في مصر والوطن العربي في مجال الفن وكرة القدم.

برنامج حبر سري للإعلامية أسما إبراهيم

ومن ناحية أخري، علقت الإعلامية أسما إبراهيم على نجاح الموسم الثامن من برنامجها الحواري “حبر سري” في رمضان 2024، الذي استضافت خلاله عددًا من نجوم الوسط الفني وكرة القدم.

نجاح حبر سري في رمضان

وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لفيتو: "الحمد لله التوفيق من عند ربنا بس متوقعة النجاح، لأنه برنامج بقى ليه اسم، والناس ارتبطت بيه الحمد الله".

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