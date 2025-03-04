الثلاثاء 04 مارس 2025
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خارج الحدود

سي إن إن: القوات الأوكرانية قد تشعر بتأثير تعليق المساعدات الأمريكية خلال أيام

القوات الأوكرانية،
القوات الأوكرانية، فيتو

رجحت شبكة "سي إن إن" أن تشعر القوات الأوكرانية بعواقب تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية ربما خلال أيام، أو بضعة أسابيع.

تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية على الجيش الأوكراني

وتتابع الصحيفة: "سوف يستغرق الأمر بعض الوقت، ربما أيام أو أسابيع حتى تظهر آثار تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية على الجيش الأوكراني".

اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتعليق المساعدات

وكان متحدث باسم البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق على صحة التقارير التي تتحدث عن اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، داعيا شركاء واشنطن إلى الالتزام بتحقيق السلام.

 إلغاء توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة 

والتقى ترامب زيلينسكي في واشنطن يوم الجمعة الماضي وتحول اللقاء في حضور وسائل الإعلام إلى جدال حاد، وبحسب قناة "فوكس نيوز" فإن ترامب "طرد" زيلينسكي بعد صراع شعر فيه الزعيم الأمريكي بعدم الاحترام. وتم إلغاء توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف. وفي وقت لاحق، أدلى عدد من القادة الأوروبيين بتصريحات دعما لزيلينسكي.

 

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