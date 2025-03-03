صفقة المعادن حائرة بين أمريكا وأوروبا.. مقترح بتحويلها إلى القارة العجوز.. أوكرانيا تمتلك مناجم بتريليونات الدولارات.. وهذه أبرز الثروات

قمة أوروبية مهمة احتضنتها العاصمة البريطانية أمس للحديث عن الأزمة الأوكرانية وصفقة المعادن الاستراتيجية خاصة بعد المشادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني في البيت الأبيض.

وبات الحديث عن إمكانية تحويل صفقة المعادن الاستراتيجية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، خاصة أن الأوضاع بدأت تتغير بشكل ملحوظ منذ عودة ترامب إلى المشهد السياسي، حيث أبدى مواقف متشددة بشأن تقليص الدعم العسكري لأوكرانيا، معتبرًا أن الدول الأوروبية يجب أن تتحمل جزءًا أكبر من العبء".

ودفع هذا التوجه القادة الأوروبيين إلى إعادة تقييم استراتيجيتهم الدفاعية والاقتصادية، خصوصًا فيما يتعلق بإمدادات المعادن النادرة، التي تعد أساسية لصناعات الدفاع والتكنولوجيا.

فصفقة المعادن النادرة، التي كانت تعتمد فيها أوكرانيا سابقًا على الولايات المتحدة، قد يتم توجيهها الآن نحو أوروبا بدلًا من واشنطن، صحيح أن هذا الأمر لم يحسم بعد لكن مواقف ترامب الأخيرة تشير الي ذلك، فلا يمكن إنكار أن أوروبا تحاول ملء الفراغ الذي قد تتركه أمريكا.

رسالة مباشرة إلى ترامب بأن أوروبا قادرة على التحرك دون إذن أمريكي

وإذا نجح الأمر وتم نقل صفقة المعادن إلى أوروبا سيكون ذلك بمثابة رسالة مباشرة إلى ترامب بأن أوروبا قادرة على التحرك دون إذن أمريكي، لكنه في الوقت ذاته قد يعزز فكرة إنشاء كتلة أوروبية مستقلة تمامًا في القرارات الاستراتيجية، وهو أمر يطالب به القادة الأوروبيون منذ فترة طويلة، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام ضغوط أمريكية وربما حتى تهديدات اقتصادية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المعادن النادرة التي تملكها أوكرانيا

وتشمل رواسب المعادن النادرة في أوكرانيا بعض أكبر احتياطيات العالم من التيتانيوم والليثيوم غير المستغلة، وتقدر قيمتها مجتمعة بتريليونات الدولارات، على الرغم من أن قيمتها الدقيقة وتوزيعها في جميع أنحاء البلاد غير معلومة، وذلك حسبما أفادت "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتعتمد الولايات المتحدة إلى حد كبير على الاستيراد للحصول على المعادن التي تحتاجها، والتي يأتي الكثير منها من الصين.

أوكرانيا تمتلك رواسب من 22 من هذه المواد الـ50 بالغة الأهمية

ومن بين المعادن الـ50 المصنفة على أنها بالغة الأهمية، تعتمد الولايات المتحدة بالكامل على الاستيراد لتوفير 12 منها، واستيراد أكثر من 50% من احتياجاتها من 16 أخرى، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتمتلك أوكرانيا رواسب من 22 من هذه المواد الـ50 بالغة الأهمية، وفقًا للحكومة الأوكرانية.

ووصفت المفوضية الأوروبية أوكرانيا بأنها مصدر محتمل لأكثر من 20 مادة خام أساسية، بما في ذلك رواسب الكاولين والغاليوم والمنجنيز والجرمانيوم.

وهي أيضًا ذات أهمية بالنسبة لروسيا، حيث يقدر المحللون أن موسكو استولت على أكثر من 12 تريليون دولار من أصول الطاقة والمعادن الأوكرانية (ويشمل هذا الرقم رواسب النفط والفحم).

ويقع أحد احتياطيات الليثيوم الرئيسية في أوكرانيا على بعد حوالي 10 أميال فقط من خط المواجهة.

وتحتوي أوكرانيا على احتياطيات كبيرة من المعادن غير الحديدية مثل: النحاس (المركز الرابع في أوروبا)، الرصاص (المركز الخامس)، الزنك (المركز السادس)، الفضة (التاسعة).

وتقع رواسب النيكل (215 ألف طن) والكوبالت (8.8 ألف طن) في منطقتي كيروفوجراد ودنيبروبيتروفسك، اللتين لم تتأثرا بالقتال. وتشكل احتياطيات الجرافيت ما نسبته 20% من إجمالي احتياطيات العالم.

وعلى الرغم من أن أوكرانيا لا تنتج حصة عالمية مهيمنة من هذه المواد، إلا أنه من المتوقع أن يزداد الطلب عليها على مدى العقد المقبل- ما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمتها.

القوات الروسية تسيطر على قرابة 70% من الموارد المعدنية في أوكرانيا

وخلال قرابة 3 سنوات من الحرب، سيطرت القوات الروسية على قرابة 70% من الموارد المعدنية في أوكرانيا، حيث ينتشر العدد الأكبر منها في مناطق دونيتسك ولوجانسك (الخاضعتين لسيطرة موسكو) ومنطقة دنبيروفسك (أو دنيبرو بالأوكرانية) التي يقترب خط المواجهة منها. والحديث هنا يجري عن رواسب الليثيوم والسترونشيوم والزركونيوم.

إضافة إلى ذلك، أصبح ما لا يقل عن 63% من إجمالي رواسب الفحم، و11% من رواسب النفط، و20% من رواسب الغاز، تحت السيطرة الروسية.

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