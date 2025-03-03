روسيا تعلن القضاء على 1315 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1315 عسكريا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف في 24 ساعة، واستمرار تقدم القوات الروسية على جميع المحاور.

القوات الروسية تواصل تقدمها على كافة المحاور

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: أن قوات "الشمال" عززت مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 45 قتيلا ودمرت له دبابة ومركبتين ومدفعا.



كما عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك ومقاطعة خاركوف، وكبدت العدو 190 قتيلا ودمرت له دبابة و10 مركبات و4 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية.



وأشار البيان إلى أن قوات الجنوب عززت مواقعها على طول المواجهة في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 205 قتلى ودمرت له مدرعتين ومدفعا.



كما عززت قوات المركز مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 605 قتلى ودمرت له دبابة و4 مدرعات منها "أم 113" و"ماكس برو"أمريكية، و3 مركبات و4 مدافع.



وتابع البيان: تواصل قوات "الشرق" تقدمها في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه حيث كبدت العدو 200 قتيل ودمرت له دبابة و3 مدرعات و7 مركبات و4 مدافع.



وأضاف: ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 70 قتيلا، ودمرت له دبابة و4 مركبات ومدفعا.



وجاء بالبيان: تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية ومراكز تجميع المسيرات ومستودعات الوقود والذخيرة لقوات كييف.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.