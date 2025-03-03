أخبار الحوادث اليوم، الحبس 6 أشهر لمرتضى منصور في سب الخطيب، مقتل عنصر إجرامى وإصابة 2 آخرين في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة،إخماد حريق اندلع بقاعة تصوير حفلات بالهرم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

بلاغ للمجلس القومي للمرأة ضد مسلسل أشغال شاقة بتهمة انتهاك حقوق النساء

تقدم محامي بالنقض ببلاغ للمجلس القومي للمرأة ضد مسلسل أشغال شاقة يتهمه بانتهاك حقوق وحريات المراة.



سقوط دجال متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم فك أعمال السحر بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط دجال، لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى، ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الإسكندرية.



حبس سيدتين بتهمة إضرام النيران بسيارة في مدينة بدر

أمرت النيابة العامة، بحبس سيدتين بتهمة إضرام النيران في سيارة ملاكي إثر خلافات بين إحداهما مع مالكها، وذلك لتهربه من إتمام الزواج بمدينة بدر؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.



"لرفضه زواج أحدهم من شقيقته"..القبض على 3 أشخاص تعدوا علي شاب وحاولوااختطافه بالعمرانية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالتعدي على شاب، ومحاولة خطفه في العمرانية.



مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو تضرر أحد ضباط الشرطة من قيادته بزعم التعرض للتعسف في العمل

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما ورد بمقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد ضباط الشرطة يتضرر من قيادته بزعم التعرض للتعسف بالعمل.



مصرع عنصر إجرامى وإصابة 2 آخرين في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالبحيرة

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية، محاولة بؤرة إجرامية جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ومصرع أحد عناصرها وإصابة إثنين وضبط الباقى عقب تبادل إطلاق النيران بالبحيرة.



مصدر أمنى عن فيديو ساحل سليم: ناشر المحتوى محكوم عليه بالمؤبد

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية؛ صحة مقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إدعاء أحد العناصر الجنائية "محكوم عليه بالسجن المؤبد" بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم بأسيوط بقتل 4 من أهليته وتلفيق قضايا لهم دون وجه حق.



السيطرة على حريق نشب داخل قاعة تصوير حفلات بمنطقة الهرم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب قاعة مخصصة لتصوير حفلات بمنطقة الهرم.



تأجيل محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني لـ 17 مارس

قررت المحكمة الاقتصادية، حجز قضية محاكمة بلوجر وصانع محتوى بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوي الشربيني إلى جلسة 17 مارس الجاري للحكم.



كيدهن عظيم، سيدتان تحرقان سيارة لخلاف مع مالكها بمدينة بدر

أقدمت سيدتان على إضرام النيران في سيارة ملاكي إثر خلافات مع مالكها بمدينة بدر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمتين.



الحبس 6 أشهر لمرتضى منصور في سب محمود الخطيب

قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالحبس 6 اشهر لـ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف.



تأجيل محاكمة مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن أغنية

قررت المحكمة الاقتصادية، تاجيل الدعوى المرفوعة من الملحن حسن دنيا ضد مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين في سرقة لحن أغنية “أول حياتي ياما الي جلسة الدور الثاني من شهر ماس الجاري.





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