الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

كيدهن عظيم، سيدتان تحرقان سيارة لخلاف مع مالكها بمدينة بدر

ضبط سيدتين
ضبط سيدتين

 أقدمت سيدتان على إضرام النيران في سيارة ملاكي إثر خلافات مع مالكها بمدينة بدر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمتين.

 

 تلقيىقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بسيارة ملاكى بدائرة القسم.

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 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى قيام سيدتين بسكب مادة قابلة للاشتعال "بنزين" على السيارة وإضرام النيران بها ولاذتا بالفرار. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وذلك لوجود خلافات بين إحداهما والمجنى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 
 

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أمن القاهرة النيابة العامة حريق بسيارة قسم شرطة بدر مديرية أمن القاهرة
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