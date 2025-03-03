الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 525 ألف عبوة سجائر مهربة في الوادي الجديد وأسيوط

ضبط متهمين بحوزتهم
ضبط متهمين بحوزتهم 525 ألف عبوة سجائر مهربة في الوادي الجديد

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (3 سائقين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الداخلة بالوادى الجديد، وبحوزتهم 95 ألف و300 علبة سجائر مختلفة الأنواع.
 

كما ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارتين "نقل" بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، وبحوزتهما (أكثر من 430 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع).
 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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النيابة العامة سجائر مهربة ديروط باسيوط قطاع الأمن العام مركز شرطة ديروط بأسيوط مركز شرطة الداخلة مركز شرطة ديروط

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