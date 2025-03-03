ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 525 ألف عبوة سجائر مهربة في الوادي الجديد وأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (3 سائقين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الداخلة بالوادى الجديد، وبحوزتهم 95 ألف و300 علبة سجائر مختلفة الأنواع.



كما ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارتين "نقل" بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، وبحوزتهما (أكثر من 430 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع).



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.