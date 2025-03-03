الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بلاغ للمجلس القومي للمرأة ضد مسلسل أشغال شاقة بتهمة انتهاك حقوق النساء

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

تقدم محامي بالنقض ببلاغ للمجلس القومي للمرأة ضد مسلسل أشغال شاقة يتهمه بانتهاك حقوق وحريات المراة.

وجاء في البلاغ ظهرت سيدة في دراما رمضان تتحدث عن  علاقات غير شرعية مع أي رجل تقابله حتى مع عشيقها وابنه أو أخوه وكافة رجال المهن التي تتعامل معهم لدرجه أنها لاتتذكر اسماء العاشقين التي ارتمت في فراشهم وكان نتيجتها طفل سفاح.


وأضاف البلاغ المقدم إلى المجلس القومي للمرأة، والذي تم تحديد اختصاصاته بموجب القانون رقم 30 لسنة 2018 بتلقی ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإبلاغ السلطات الرقابية والقضائية ونشر ثقافة حماية المرأة، بالاستعانة بوسائل الإعلام والدراما  والصحافه المرئية والمسموعة والمقروءة.


وطالب البلاغ بمحاسبة دراما الجنس الفاضح ومنع تدوال مثل تلك المشاهد واعتبار المشاهد في مسلسل أشغال شاقة تحرض على الفسق والفجور.


كما طالب البلاغ بمنع إذاعة مثل تلك المشاهد الدرامية في كافه وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مع اتخاذ اللازم قانونا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس القومي للمرأة اشغال شاقة مسلسل اشغال شاقة

مواد متعلقة

نائب محافظ الدقهلية يفتتح المشغل التدريبي لفرع المجلس القومي للمرأة

ads

الأكثر قراءة

ثاني زعيم عربي يتخلف عن حضور القمة العربية في القاهرة غدًا، اعرف السبب

مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو تضرر أحد ضباط الشرطة من قيادته بزعم التعرض للتعسف في العمل

مصدر أمنى عن فيديو ساحل سليم: ناشر المحتوى محكوم عليه بالمؤبد

داليا مصطفى: لو جوزي ضربني هضربه وهذا موقفي من الخيانة الزوجية

عصام الحضري يرد على اتهامات الهروب من الأهلي: رحيلي كان بسبب جوزيه

نفسي بابا يزور بيت ربنا، رد فعل محمد رمضان تجاه فتاة الإسماعيلية "فيديو"

مسلسلات رمضان 2025، موعد العرض والقنوات الناقلة للحلقة 3 من مسلسل فهد البطل

قرر يفرح راجل بيفسح مراته، ماذا فعل محمد رمضان في الشارع؟

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير صادم لعدم استخدام الهاتف الذكي لمدة 3 أيام على الدماغ

تستخدم جسيمات نانوية حقيقية، اليابان تطور أصغر لعبة كمبيوتر في العالم (فيديو)

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الإثنين 3 رمضان

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

لا تحرم نفسك ثوابها.. 10 فضائل لصيام شهر رمضان الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. الزهد في حياة الرسول (1 – 2)

أسئلة رمضان، ما أثر رمضان في توطيد العلاقات الاجتماعية؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

على طريقة رسول الله، عمرو خالد يوضح مقومات النجاح ماليًا ونفسيًا وروحيًا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية