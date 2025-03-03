بلاغ للمجلس القومي للمرأة ضد مسلسل أشغال شاقة بتهمة انتهاك حقوق النساء

تقدم محامي بالنقض ببلاغ للمجلس القومي للمرأة ضد مسلسل أشغال شاقة يتهمه بانتهاك حقوق وحريات المراة.

وجاء في البلاغ ظهرت سيدة في دراما رمضان تتحدث عن علاقات غير شرعية مع أي رجل تقابله حتى مع عشيقها وابنه أو أخوه وكافة رجال المهن التي تتعامل معهم لدرجه أنها لاتتذكر اسماء العاشقين التي ارتمت في فراشهم وكان نتيجتها طفل سفاح.



وأضاف البلاغ المقدم إلى المجلس القومي للمرأة، والذي تم تحديد اختصاصاته بموجب القانون رقم 30 لسنة 2018 بتلقی ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإبلاغ السلطات الرقابية والقضائية ونشر ثقافة حماية المرأة، بالاستعانة بوسائل الإعلام والدراما والصحافه المرئية والمسموعة والمقروءة.



وطالب البلاغ بمحاسبة دراما الجنس الفاضح ومنع تدوال مثل تلك المشاهد واعتبار المشاهد في مسلسل أشغال شاقة تحرض على الفسق والفجور.



كما طالب البلاغ بمنع إذاعة مثل تلك المشاهد الدرامية في كافه وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مع اتخاذ اللازم قانونا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.