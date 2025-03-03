الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

سقوط دجال متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم فك أعمال السحر بالإسكندرية

سقوط دجال للنصب
سقوط دجال للنصب

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط دجال، لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى، ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الإسكندرية. 

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك  بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر، وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحص أحدهما تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 7 فيزا كارت ومحفظة مالية بهم مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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