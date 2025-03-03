السيطرة على حريق نشب داخل قاعة تصوير حفلات بمنطقة الهرم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب قاعة مخصصة لتصوير حفلات بمنطقة الهرم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق قاعة تصوير حفلات بدائرة قسم شرط الأهرام.

وعلى الفور، اتجهت سيارتي إطفاء إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها، دون وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.