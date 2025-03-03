الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل قاعة تصوير حفلات بمنطقة الهرم

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق نشب قاعة مخصص لتصوير حفلات بمنطقة الهرم

 تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب قاعة مخصصة لتصوير حفلات بمنطقة الهرم.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق قاعة تصوير حفلات بدائرة قسم شرط الأهرام. 

 وعلى الفور، اتجهت سيارتي إطفاء إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها، دون وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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