حبس سيدتين بتهمة إضرام النيران بسيارة في مدينة بدر

أمرت النيابة العامة، بحبس سيدتين بتهمة إضرام النيران في سيارة ملاكي إثر خلافات بين إحداهما مع مالكها، وذلك لتهربه من إتمام الزواج بمدينة بدر؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بسيارة ملاكى بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى قيام سيدتين بسكب مادة قابلة للاشتعال "بنزين" على السيارة وإضرام النيران بها ولاذتا بالفرار.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وذلك لوجود خلافات بين إحداهما والمجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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