الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني لـ 17 مارس

الاعلامية رضوي الشربيني
الاعلامية رضوي الشربيني

قررت المحكمة الاقتصادية، حجز قضية محاكمة بلوجر وصانع محتوى بتهمة سب وقذف الإعلامية  رضوي الشربيني إلى جلسة 17 مارس الجاري للحكم.

موعد محاكمة بلوجر في سب وقذف رضوى الشربيني

يذكر أن جهات التحقيق أمرت في وقت سابق بضبط وإحضار البلوجر ع.م، بعد بلاغ رضوى الشربيني، وأوضحت في البلاغ أن صانع المحتوى نشر مقاطع فيديو تحتوي على إساءات لها وتقليل من شأنها، حيث شبهها بكلمة جارحة.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

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