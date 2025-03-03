ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 292 كيلو حشيش في الإسكندرية ومطروح

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية بمديريتى أمن الإسكندرية، ومطروح جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة، والاتجار فيها، وتمكنت من ضبط 3 عناصر إجرامية تخصصت فى تجارة المخدرات والأسلحة.

ففى نطاق مديرية أمن مطروح، توافرت معلومات لدى الأجهزة المختصة، عن قيام اثنين من العناصر الإجرامية، بمزاولة أنشطتهما غير المشروعة فى تجارة المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة برج العرب.. أكدت التحريات صحة المعلومات وأضافت أن العنصرين الإجراميين لديهما أسلحة نارية وذخائر خاصة بها.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، نجح رجال المباحث فى إلقاء القبض على المتهمين، وعثر بحوزتهما على 257 كيلوجراماـ أى أكثر من ربع طن من مخدر الحشيش، وبندقية آلية وأخرى خرطوش، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية الخاصة بالبندقيتين.

وفى نطاق مديرية أمن مطروح، تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة مطروح، وعثر بحوزته على 35 كيلو من مخدر الحشيش، كان يعتزم ترويجها بين عملائه من راغبي الحصول عليها.. وأقر بحيازة المخدرات بقصد الاتجار

قدرت قيمة المضبوطات مجتمعة بنحو 24 مليون جنيه مصري.. وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المتهمين الثلاثة، وأحيلوا إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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