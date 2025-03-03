مصرع عنصر إجرامى وإصابة 2 آخرين في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالبحيرة

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية، محاولة بؤرة إجرامية جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ومصرع أحد عناصرها وإصابة إثنين وضبط الباقى عقب تبادل إطلاق النيران بالبحيرة.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام بؤرة إجرامية تضم (7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى عدد من الجنايات أبرزها " مخدرات، سرقة بالإكراه، خطف أنثى، سلاح نارى، ضرب")؛ بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للاتجار بها متخذين من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهم وإصابة إثنين وضبط الأخرين وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "65 كيلو جرام حشيش، 8 كيلو حشيش خام معد للتصنيع، 2 كيلو جرام هيروين، كمية لمخدر الشابو - 16 قطعة سلاح نارى متنوعة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 3 قارب صيد لترويج ونقل المواد المخدرة).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 10 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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