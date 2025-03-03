المعمل الجنائي يعاين حريق شقة تسبب في مصرع سيدة ببولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، ونتج عنه مصرع سيدة.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق تسريب غاز، ويعمل المعمل الجنائي لتحديد بدايته ونهايته وحصر التلفيات.

نشوب حريق في بولاق الدكرور

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة، وتمت عملية إخماد الحريق، وأسفر عن مصرع سيدة مقيمة بالشقة.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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