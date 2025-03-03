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حوادث

محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني بعد قليل

الاعلامية رضوي الشربيني
الاعلامية رضوي الشربيني

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، قضية محاكمة بلوجر وصانع محتوى بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوي الشربيني

موعد محاكمة بلوجر في سب وقذف رضوى الشربيني

يذكر أن جهات التحقيق أمرت في وقت سابق بضبط وإحضار البلوجر ع.م، بعد بلاغ رضوى الشربيني، وأوضحت في البلاغ أن صانع المحتوى نشر مقاطع فيديو تحتوي على إساءات لها وتقليل من شأنها، حيث شبهها بكلمة جارحة. 

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

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المحكمة الإقتصادية الاعلامية رضوي الشربيني رضوي الشربيني

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