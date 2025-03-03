مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو تضرر أحد ضباط الشرطة من قيادته بزعم التعرض للتعسف في العمل

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما ورد بمقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد ضباط الشرطة يتضرر من قيادته بزعم التعرض للتعسف بالعمل.



مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو أحد ضباط الشرطة يتضرر من قيادته بزعم التعرض للتعسف بالعمل

وأكد المصدر الأمني؛ أن مقطع الفيديو قديم سبق تداوله خلال عام 2014، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة آنذاك.

وأشار المصدر، إلى أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة والزعم بكونها حديثة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها فى أوساط الرأى العام.

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