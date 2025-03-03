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حوادث

"لرفضه زواج أحدهم من شقيقته"..القبض على 3 أشخاص تعدوا علي شاب وحاولوااختطافه بالعمرانية

القبض على 3 أشخاص
القبض على 3 أشخاص تعدوا علي شاب ومحاولة اختطافه بالعمرانية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالتعدي على شاب، ومحاولة خطفه في العمرانية.

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وكشفت التحريات، أن أحد المتهمين تقدم لخطبة شقيقة المجني عليه، إلا أن والدها رفض، مما دفعه لارتكاب الجريمة لإجباره على الموافقة.

تلقت أجهزة الامن بمديرية أمن الجيزة بلاغا  يفيد تعرض شاب للاعتداء أثناء سيره بأحد شوارع العمرانية.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه أثناء سيره بالشارع، اعتدى عليه 3 أشخاص، وحاولوا اختطافه داخل سيارة، إلا أنه استغاث بالأهالي مما دفع المتهمين للهرب.

وبمراجعة كاميرات المراقبة وتحريات المباحث، أسفرت عن تحديد  هوية المتهمين، والقي القبض عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، لرغبة أحدهم في خطبة شقيقة المجني عليه، ورفض والدها طلبه، مما دفعه للاستعانة بباقي المتهمين، والاعتداء على شقيقها، للانتقام منه، وإجباره على الموافقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

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