مصدر أمنى عن فيديو ساحل سليم: ناشر المحتوى محكوم عليه بالمؤبد

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية؛ صحة مقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إدعاء أحد العناصر الجنائية "محكوم عليه بالسجن المؤبد" بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم بأسيوط بقتل 4 من أهليته وتلفيق قضايا لهم دون وجه حق.



وأوضح المصدر الأمني؛ أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 11/ 1 / 2024 قامت الأجهزة الأمنية بإستهداف إحدى أخطر البؤر الإجرامية بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

مصدر أمنى عن فيديو ساحل سليم: ناشر الفيديو محكوم عليه بالمؤبد

و أسفر التعامل معها عن مصرع (5 عناصر إجرامية) وإصابة ضابط وفرد شرطة.. وضُبط بحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة - وكذا ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية)، وقد تم نشر تفاصيل الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فى حينه.

وأكد المصدر أن كافة الإجراءات تمت فى الإطار القانونى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.

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