الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصدر أمنى عن فيديو ساحل سليم: ناشر المحتوى محكوم عليه بالمؤبد

قوات الشرطة
قوات الشرطة

 نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية؛  صحة مقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إدعاء أحد العناصر الجنائية "محكوم عليه بالسجن المؤبد" بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم بأسيوط بقتل 4 من أهليته وتلفيق قضايا لهم دون وجه حق.

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 525 ألف عبوة سجائر مهربة في الوادي الجديد وأسيوط

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 292 كيلو حشيش في الإسكندرية ومطروح


وأوضح المصدر الأمني؛  أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 11/ 1 / 2024 قامت الأجهزة الأمنية بإستهداف إحدى أخطر البؤر الإجرامية بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

 

مصدر أمنى عن فيديو ساحل سليم: ناشر الفيديو محكوم عليه بالمؤبد 

 و أسفر التعامل معها عن مصرع (5 عناصر إجرامية) وإصابة ضابط وفرد شرطة.. وضُبط بحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة - وكذا ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية)، وقد تم نشر تفاصيل الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فى حينه.

 

وأكد المصدر أن كافة الإجراءات تمت فى الإطار القانونى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار في المواد المخدرة الأسلحة النارية تبادل اطلاق النيران ساحل سليم مركز شرطة ساحل سليم وزارة الداخلية

مواد متعلقة

السيطرة على حريق نشب داخل قاعة تصوير حفلات بمنطقة الهرم

قرار جديد من النيابة في مشاجرة بالأسلحة النارية ومصرع 4 أشخاص بالفيوم

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 525 ألف عبوة سجائر مهربة في الوادي الجديد وأسيوط

كيدهن عظيم، سيدتان تحرقان سيارة لخلاف مع مالكها بمدينة بدر

رقم صادم، الداخلية تحرر 21 ألف محضر تسول واستغلال الأطفال خلال فبراير الماضي

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 292 كيلو حشيش في الإسكندرية ومطروح

الأجهزة الأمنية تطارد لصوص الدقيق المدعم وتضبط 9 أطنان مهربة خلال 24 ساعة

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

ثاني زعيم عربي يتخلف عن حضور القمة العربية في القاهرة غدًا، اعرف السبب

مصدر أمنى عن فيديو ساحل سليم: ناشر المحتوى محكوم عليه بالمؤبد

مسلسلات رمضان 2025، مسلسل قلبي ومفتاحه يغرد خارج السرب في السباق الرمضاني

الحبس 6 أشهر لمرتضى منصور في سب محمود الخطيب

بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

لحظة تنفيذ عملية الطعن في حيفا، والمنفذ يصيب إسرائيل بالصدمة (فيديو)

بعد دخوله العناية المركزة وكتابة وصيته، دعوات الجمهور تنهال على إبراهيم شيكا

علي جمعة يحذر البنات: "لو بتحبي شاب.. اوعي تقوليله أنا بحبك"

منوعات

المزيد

تستخدم جسيمات نانوية حقيقية، اليابان تطور أصغر لعبة كمبيوتر في العالم (فيديو)

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

سعر النحاس اليوم الإثنين 3-3-2025 في مصر

المزيد

انفوجراف

لا تحرم نفسك ثوابها.. 10 فضائل لصيام شهر رمضان الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة عذبة للقارئ الشيخ عبد المطلب البودي من سورة المائدة (فيديو)

الحب والعفاف، علي جمعة يجيب على أسئلة الفتيات في برنامج "نور الدين والدنيا"

علي جمعة يحذر البنات: "لو بتحبي شاب.. اوعي تقوليله أنا بحبك"

المزيد
الجريدة الرسمية