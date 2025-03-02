أخبار الفن اليوم: أحمد فهمي ضحية رامز جلال.. القبض على أحمد أمين في ثاني حلقات النص.. أشغال شقة جدا تتصدر الأعلى مشاهدة في مصر

شهدت الساحة الفنية، اليوم الأحد، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وقوع الفنان أحمد فهمي ضحية للحلقة الثانية من برنامج المقالب “رامز إيلون مصر” الذي يقدمه رامز جلال على شاشة قناة MBC مصر.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

توعد الفنان رامز جلال، خلال برنامج المقالب رامز ايلون مصر، الفنان أحمد فهمي، قائلا: “معانا الفنان المتجوز على روحه اللي هنزود له جروحه”.

تضمنت الحلقة الثالثة، من مسلسل كامل العدد ++، أحداث مثيرة، كان أبرزها، تأكد النجمة إسعاد يونس، من أن أنجي المقدم، هي ابنتها بالفعل، التي انجبتها منذ ٤٥ سنة، وأخبرها زوجها السابق، أنها توفيت عند ولادتها.



أحداث متسارعة شهدتها الحلقة الثالثة للموسم الخامس من مسلسل المداح بطولة النجم حمادة هلال.

شهدت الحلقة الأولي، من مسلسل الأميرة، للنجمة ياسمين صبري، أحداثا مثيرة، كان أبرزها، لقاء النجم نيكولا معوض، بياسمين صبري، ليقع في حبها من النظرة الأولي.

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل ولاد الشمس، الذي يقوم ببطولته كل من أحمد مالك وطه دسوقي أحداثا مثيرة.

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “عقبال عندكو” لـ حسن الرداد وإيمي سمير غانم، بعض الأحداث الكوميدية، حيث وضحت الأحداث أن “فواكه - إيمي سمير غانم"، تعمل عاملة نظافة داخل مكوك فضائي يتم تحضيره للصعود إلى كوكب المريخ، وذهبت إلى المكوك من أجل تنظيفه، إلا أنها ضغطت بالخطأ على زر الإطلاق لتفاجأ بصعود المكوم إلى الفضاء.





تحمل الحلقة الثانية من مسلسل النُص عنوان "حرج عليا يابا"، وتبدأ بذهاب “النُص”، ويقوم بدوره الفنان أحمد أمين، ليقابل “رستم” المحامي، ويؤديه الفنان مراد مكرم، حتي يساعده ليخرج محمود شقيقه من السجن ليكمل علاجه بالمستشفي بعد أن تلقي رصاصة في أحداث الحلقة السابقة.

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل أثينا الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج بفلاش باك للأحداث، وظهرت نادين وهي مصابة بعيار نار في إحدى التغطيات الصحفية.

علق الفنان أحمد فهمي على حلقته في برنامج المقالب “رامز إيلون مصر” الذي يقدمه رامز جلال على شاشة قناة MBC مصر.

تعرض اليوم قناة ON الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد ++، من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة الليلة في تمام الساعة 6 مساء.

كشف الفنان أحمد فهمي، عن موقفه من تكرار تجربة الزواج بعد الانفصال عن الفنانة هنا الزاهد، وذلك خلال برنامج “رامز إيلون مصر” للنجم رامز جلال.

عاد مسلسل الكوميديا العائلي “أشغال شقة” بموسم ثانٍ وجديد، عقب النجاح المدوي الذي حققه الموسم الأول في رمضان المنصرم، بشهادة كل من الجمهور والعديد من النقاد.

لاقى النجم أحمد السقا إشادات بمجرد عرض الحلقات الأولى والثانية من مسلسل العتاولة 2، حيث قدم أداء متميزًا فى دور "نصار" خلال الأحداث التى بدأت بكشف معاناة ابنته مع مرض خطير يستلزم علاجا باهظ الثمن وهو ما يدفعه للتفكير فى العودة إلى عالم الجريمة لتدبير المال.

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