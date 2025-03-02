مسلسلات رمضان 2025، تسليط الضوء على معاناة الأيتام وطه دسوقي ينقذ "ولعة" بالحلقة 3 من ولاد الشمس

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل ولاد الشمس، الذي يقوم ببطولته كل من أحمد مالك وطه دسوقي أحداثا مثيرة.

وبدأت الحلقة، بإنقاذ طه دسوقي “مفتاح” لصديقه “ولعة”، بعدما قام ماجد “محمود حميدة” بإرسال بلطجية الحلقة السابقة، ليلقنوه درسا قاسيا، بعدما قام بتهديده.

وشهدت الحلقة أيضا تمكن مريم الجندي، والتي تلعب دور صحفية من الهروب من دار الأيتام “ولاد الشمس” بعدما قام ماجد صاحب الدار حبسها في بعدما كشفت سره بأنه يستغل الأطفال الأيتام في أعمال غير مشروعة

وسلطت الحلقة الثالثة الضوء، على استغلال أطفال الأيتام المتواجدين في دار الأيتام، حيث أنها تضمنت مشاهد لتسريح بعض الأطفال الأيتام الموجودين في دار ولاد الشمس، الذي يملكه ماجد العيسوي لبيع الأدوية المحظورة في الصيدليات بطريقة غير مشروعة.

مسلسلات رمضان 2025، وكانت الحلقة الثانية من مسلسل ولاد الشمس شهدت تهديد محمود حميدة “ماجد العيسوي”، من قبل مريم الجندي والتي تلعب دور الصحفية، بنشر صور توضح مدى استغلاله للأطفال الأيتام في الدار التي يملكها “ولاد الشمس”.

وشعر بالخوف من الفضيحة، لذلك طلب من ولعة “أحمد مالك” ومفتاح طه دسوقي سرقة هاتف رئيس التحرير “الديب” قبل أن ينشر الصور في الجريدة .

الحلقة الثانية من مسلسل ولاد الشمس

واتفق ولعة ومفتاح مع ماجد العسيوي، أن ينفذا له المهمة مقابل، ألا يستغل الأطفال الأيتام الموحدين لديه في الدار في أعماله غير المشروعة مرة أخري

وتتولي الأحداث وينجحان ربعة ومفتاح في سرقة هاتف رئيس التحرير أثناء تواجده في حفل خيري، وعندما ذهبا إلي “ماجد”، محمود حميدة لكي يعطيا له الهاتف في مقابل عدم استغلال أطفال مرة أخري، قرر “ولعة” أحمد مالك تهديد “ماجد العيسوي” محمود حميدة وأخبره بأنه سيفضحه وسينشر الصور التي تكشف مدي استغلاله للأطفال الأيتام المتواجدين معه في دار الأيتام التي يملكها



ومن ضمن الأحداث، قال محمود حميدة “ماجد العيسوي”، لمفتاح والذي يقوم بدوره طه دسوقي بأنه سيعقاب ولعة" أحمد مالك بعد تهديده له بفضيحته وكشف سره بأنه يستغل الأيتام في أعماله الغير مشروعة، وتنتهي الأحداث، بقيام بعض البلطجية بالاعتداء علي ولعة “أحمد مالك” بالضرب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.