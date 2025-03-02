رامز جلال لـ أحمد فهمي: تتجوز سمية الخشاب ولا ريم البارودي ولا شيري عادل؟ (فيديو)

كشف الفنان أحمد فهمي، عن موقفه من تكرار تجربة الزواج بعد الانفصال عن الفنانة هنا الزاهد، وذلك خلال برنامج “رامز إيلون مصر” للنجم رامز جلال.

هل أغلق أحمد فهمي باب الزواج

وبسؤال رامز جلال: "هل فيه جوازة جديدة ولا شيلت الموضوع من دماغك؟ رد أحمد فهمي: "طبعا احتمال اتجوز تاني بس لسه مستقرتش".

من يرغب أحمد فهمي في زواجها

وقال رامز جلال لـ أحمد فهمي من تختار من الفنانات لتتزوجها: “هديك 3 أسماء لو فكرت تتجوز هتجوز مين فيهم.. شيري عادل، سمية الخشاب، ريم البارودي؟”.

وعلق أحمد فهمي: "أختار سمية الخشاب للزواج".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.