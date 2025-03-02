الأحد 02 مارس 2025
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ثقافة وفنون

رامز جلال لـ أحمد فهمي: تتجوز سمية الخشاب ولا ريم البارودي ولا شيري عادل؟ (فيديو)

الفنان أحمد فهمي،
الفنان أحمد فهمي، فيتو

كشف الفنان أحمد فهمي، عن موقفه من تكرار تجربة الزواج بعد الانفصال عن الفنانة هنا الزاهد، وذلك خلال برنامج “رامز إيلون مصر” للنجم رامز جلال.

 

هل أغلق أحمد فهمي باب الزواج

وبسؤال رامز جلال: "هل فيه جوازة جديدة ولا شيلت الموضوع من دماغك؟ رد أحمد فهمي: "طبعا احتمال اتجوز تاني بس لسه مستقرتش".

من يرغب أحمد فهمي في زواجها

وقال رامز جلال لـ أحمد فهمي من تختار من الفنانات لتتزوجها: “هديك 3 أسماء لو فكرت تتجوز  هتجوز مين فيهم.. شيري عادل، سمية الخشاب، ريم البارودي؟”.

وعلق أحمد فهمي: "أختار سمية الخشاب للزواج".

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