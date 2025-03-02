مسلسلات رمضان 2025، إيمي سمير غانم تصعد للمريخ بثاني حلقات عقبال عندكو

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “عقبال عندكو” لـ حسن الرداد وإيمي سمير غانم، بعض الأحداث الكوميدية، حيث وضحت الأحداث أن “فواكه - إيمي سمير غانم"، تعمل عاملة نظافة داخل مكوك فضائي يتم تحضيره للصعود إلى كوكب المريخ، وذهبت إلى المكوك من أجل تنظيفه، إلا أنها ضغطت بالخطأ على زر الإطلاق لتفاجأ بصعود المكوم إلى الفضاء.

وكانت المفاجأة الصادمة هو أن قائد المكوك لم يكن بداخله وقت الإطلاق، وهذا ما تسبب في كارثه، حيث طلب “محمد ثروت” مدير وكالة الفضاء المسئولة عن إطلاق المكوك، من “فواكه”، أن تدعي أمام الجمهور والرأي العام أنها هي قائدة المكوك، بالرغم من أنها مجرد عاملة نظافة.

مسلسل عقبال عندكو

تذاع حلقات مسلسل عقبال عندكوا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة cbc، على أن تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا وكذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي.

قصة مسلسل عقبال عندكوا

وتقدم إيمي سمير غانم وحسن الرداد شخصيات مختلفة ومتعددة "كاراكتارات" في مسلسل عقبال عندكوا يعيد إلى الأذهان قيامها بنفس الأمر خلال مسلسل عزمي وأشجان الذي عرض في شهر رمضان 2017.

أبطال مسلسل عقبال عندكوا

مسلسل “عقبال عندكوا” بطولة النجمة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد وإبرام سمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.