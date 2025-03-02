الأحد 02 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل المداح الحلقة 3، تدشين جلسات سرية للماسون بمشاركة خبيرة فلك

المداح.فيتو
المداح.فيتو

أحداث متسارعة شهدتها الحلقة الثالثة للموسم الخامس من مسلسل المداح بطولة النجم حمادة هلال.

المداح 5 الحلقة 3

إذ بدات الحلقة بتشكيل عناصر كثيرة من الجن في صور بشرية، حيث صور المسلسل عددا من الشياطين وهم متجسدون  في الهيئة البشرية في رمضان كبنت إبليس «ست الحسن» التى تتجسد فى هيئة دكتورة وتجسدها النجمة غادة عادل، وبالملك الأحمر الذي يتجسد فى صورة شيخ ومعالج روحي وجسده النجم خالد الصاوي، أو تتجسد الأرواح الشيطانية فى هيئة خبيرة فلك، وتوقعات كـمريم عاكف العرافة التي تجسد دورها النجمة مى كساب ضمن أحداث المسلسل.
 

كما شهدت الحلقة الثالثة من المداح تجمعا لـ7 عائلات تتحكم فى مصائر الأمور، ومن بينهم رجل أعمال ، ورئيس محطة إعلامية شهيرة، وخبيرة تاروت وتوقعات.

 

 

وتبث حلقات المداح 5 يوميا تمام الساعة الثامنة مساء عبر مجموعة قنوات “mbc مصر”، ومنصة “شاهد” الرقمية.

مسلسل المداح 5

ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الدجالين.

 

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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